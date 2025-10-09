Autárquicas 2025 - Página Aberta
Autárquicas 2025
Silêncios e certezas...
Spinumviva afastou Rui Rocha de alinhar com PDS em Braga.
Paulo Fernandes, no Fundão não abre a boca sobre em quem vai votar.
No distrito de Coimbra, o fim de linha de vários autarcas, abre a porta a várias mudanças.
O PS não tem candidato em Boticas.
A análise de Pedro Luís Silva do Jornal O Minho, Nuno Francisco do Jornal do Fundão, António Alves do Notícias de Coimbra e Luís Mendonça do Notícias de Vila Real.
Edição de António Jorge.