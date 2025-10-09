Em direto
Governo entrega e apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2026

Silêncios e certezas...

por António Jorge

Spinumviva afastou Rui Rocha de alinhar com PDS em Braga.

Paulo Fernandes, no Fundão não abre a boca sobre em quem vai votar. 

No distrito de Coimbra, o fim de linha de vários autarcas, abre a porta a várias mudanças. 

O PS não tem candidato em Boticas. 

A análise de Pedro Luís Silva do Jornal O Minho, Nuno Francisco do Jornal do Fundão, António Alves do Notícias de Coimbra e Luís Mendonça do Notícias de Vila Real.

Edição de António Jorge.
