No verão, Espinho vira estância balnear e atrai turistas. Mas quem ali vive todo o ano olha com desalento para a pressão da habitação, as estruturas por terminar e os equipamentos degradados a precisar de obras urgentes de requalificação.





Também a falta de limpeza urbana não escapa às críticas dos espinhenses, que sentem uma estranha sensação de abandono, com lixo nos passeios e ervas nos edifícios camarários. Os equipamentos desportivos, como o inacabado Estádio Municipal, ou o semi-abandonado complexo de ténis, são alvo de alertas da população, num concelho cada vez mais envelhecido.







Reportagem de João Couraceiro.