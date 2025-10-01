Nordeste Açores
Neste município que é considerado "a 10ª ilha dos Açores" - pela sua distância da maior cidade da ilha - torna-se difícil fixar população: os jovens saem à procura de melhores oportunidades e as crianças são cada vez menos, o que tem vindo a provocar o fecho de escolas de ensino primário em várias das nove freguesias.
A construção da via-rápida para o Nordeste aproximou os residentes do resto da ilha, mas pode ter provocado alguns danos para os empresários locais. O futuro passa por atrair habitantes. Mas ninguém sabe ao certo como.
Reportagem de Linda Luz.