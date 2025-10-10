Autárquicas 2025 - Postal da Terra
Autárquicas 2025
Vinhais
"Uma Terra dos Diabos". A expressão é dada por causa de uma tradição na quarta feira de cinzas que se transformou num evento denominado “Mil Diabos à Solta” que leva a Vinhais milhares de pessoas no início da quaresma católica.
Esta é só uma das tradições que resiste numa terra onde a autenticidade das pessoas ainda se mantem. Por Vinhais, há quem pense que se deveria exportar essa ideia de uma qualidade de vida única para atrair pessoas.