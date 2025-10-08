Política
Autárquicas 2025
Albufeira: a votos na capital do turismo
Fotos: Mário Antunes
Habitação, segurança e imigração foram os temas que estiveram mais em destaque nos últimos tempos em Albufeira. Foram os temas escolhidos pelos diversos candidatos à presidência da Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
Depois de o Relatório Anual de Segurança Interna ter colocado Albufeira entre os municípios com os índices de criminalidade mais altos no país, o tema acabou por entrar em força nesta campanha eleitoral.
Mas tanto os candidatos como os empresários ligados ao turismo coincidem ao dizer que a cidade e o resto do concelho são sítios seguros. Os desacatos que dão má imagem mediática e percepção de insegurança concentram-se, dizem, em dois pontos específicos ligados à vida noturna.
O maior problema de Albufeira, reconhecem todos os candidatos [José carlos Rolo (PSD, CDS), Vitor Ferraz (PS, Livre, PAN, BE), Rui Cristina (Chega), Miguel Matias (IL) e Maria Vardasta (CDU)], é falta de habitação. São as dores de crescimento de um conelho onde a população tem crescido a um ritmo superior à media do país.
Os preços elevados dos imóveis e dos arrendamentos estão a impedir a população de aceder a uma casa. O parque habitacional é vasto, mas muitos imóveis são para uso de férias no verão e acabam fechados durante o resto do ano. É preciso consruir mais casas e para isso, dizem, é urgente rever um PDM que está desadequado à nova realidade urbana.
Cada vez com mais turistas durante todo o ano, as empresas precisam de mais mão de obra. A imigração tem sido a solução para os empresários, mas os candidatos defendem que quem chega deve ter condições: da habitação à saude, passando pela educação. Imigração com regras, sem portas escancaradas, é o que defendem.Para esta reportagem, a rádio Antena 1 tentou por diversas ocasiões contactar a candidata da CDU à Câmara de Albufeira para assim incluir a sua posição, mas sem sucesso.