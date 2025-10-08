Albufeira: a votos na capital do turismo

Depois de o Relatório Anual de Segurança Interna ter colocado Albufeira entre os municípios com os índices de criminalidade mais altos no país, o tema acabou por entrar em força nesta campanha eleitoral.





Mas tanto os candidatos como os empresários ligados ao turismo coincidem ao dizer que a cidade e o resto do concelho são sítios seguros. Os desacatos que dão má imagem mediática e percepção de insegurança concentram-se, dizem, em dois pontos específicos ligados à vida noturna.





O maior problema de Albufeira, reconhecem todos os candidatos [José carlos Rolo (PSD, CDS), Vitor Ferraz (PS, Livre, PAN, BE), Rui Cristina (Chega), Miguel Matias (IL) e Maria Vardasta (CDU)], é falta de habitação. São as dores de crescimento de um conelho onde a população tem crescido a um ritmo superior à media do país.





Os preços elevados dos imóveis e dos arrendamentos estão a impedir a população de aceder a uma casa. O parque habitacional é vasto, mas muitos imóveis são para uso de férias no verão e acabam fechados durante o resto do ano. É preciso consruir mais casas e para isso, dizem, é urgente rever um PDM que está desadequado à nova realidade urbana.



