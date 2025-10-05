Alexandra Leitão: "Lisboa é uma cidade mais desigual do que era há quatro anos"

Ao longo da manhã, Alexandra Leitão distribuiu panfletos, ouviu palavras de apoio e recolheu também as preocupações de feirantes.





José Pinheiro, vendedor há mais de 40 anos, aproveitou para esclarecer as dúvidas que tinha sobre os planos de Alexandra Leitão para o custo das licenças nas feiras. “Aquela rua está vazia”, comentou, ao apontar para uma zona onde costumava haver mais bancas. Sobre os custos das licenças, Alexandra Leitão garantiu que o plano da coligação passa por reduzir os valores para apoiar quem vive do comércio de rua.





Acompanhada por uma comitiva composta por representantes de partidos que integram a coligação, a candidata sublinhou ainda a importância simbólica do 5 de Outubro, Dia da Implantação da República, assegurando ser “uma republicana mais do que convicta”.





A candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, considera que “o país está melhor agora, mas ainda pode melhorar” e lamenta o retrocesso que houve na capital: