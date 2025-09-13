Autárquicas 2025. Guarda

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate da Guarda acontece a 13 de setembro.



Candidatos à Presidência da Câmara

Sérgio Costa – Movimento PG "Pela Guarda"

Atual presidente da Câmara da Guarda, eleito há quatro anos com 36,2% dos votos, voltará a concorrer como independente pelo movimento “Pela Guarda”. Antes de avançar com a sua primeira candidatura à presidência, foi vice-presidente, vereador e líder da Comissão Política Concelhia da Guarda do PSD. O autarca de 49 anos é engenheiro mecânico de profissão.



João Prata – PSD/CDS-PP/IL

Atual presidente da Junta de Freguesia da Guarda lidera a coligação PSD/CDS/IL, denominada “Guarda com ambição”, é considerado o principal rival do atual presidente. O candidato histórico do PSD, de 62 anos, tem como objetivo reconquistar a presidência que o PSD perdeu há quatro anos quando obteve 33,6% dos votos. Professor do ensino básico, presidente de Junta por mais de 30 anos, foi deputado na Assembleia da República em três legislaturas diferentes.



António Monteirinho – PS

O candidato socialista, de 55 anos, é engenheiro mecânico de profissão e líder da Concelhia da Guarda desde 2020. Foi deputado na Assembleia da República na última legislatura (2022-2024) e vogal-executivo do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS). Nas últimas eleições autárquicas na Guarda, o PS teve o seu pior resultado de sempre com 17,9 por cento dos votos.



José Pedro Branquinho – CDU (PCP – PEV)

O dirigente sindicalista comunista, de 60 anos, é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara da Guarda nestas eleições autárquicas. É guia do Parque Arqueológico do Vale do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, região de onde é natural e coordenador da União de Sindicatos da Guarda (USG), afeta à CGTP. É também membro da direção do Sindicato da Função Pública do Centro e do Conselho Nacional da CGTP-IN. Há quatro anos, a CDU obteve 1,31 e, pela primeira vez, não elegeu nenhum deputado municipal.

Luís Soares – CHEGA

O engenheiro civil aposentado, de 70 anos, é candidato independente, apoiado pelo Chega, à Câmara da Guarda nas eleições autárquicas. Foi técnico superior da autarquia da Guarda e é desde 2021 deputado municipal eleito pelo Chega. Em 2021, o Chega foi a quarta força política, com 2,69% dos votos.

Marina Brazete – ADN

A fotógrafa e videógrafa profissional, Marina Brazete, é a candidata do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara da Guarda nas autárquicas de 12 de outubro. De acordo com o partido, Marina Brazete “está pronta para defender os interesses dos cidadãos”, “combater o compadrio político” e “devolver à governação local”.

Guarda em números

- População: 40.046 (-0,2% em relação a 2021)

36.444

- Rendimento médio mensal: 1.331€

- Habitação por m²: 909€ (+24,7em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Comércio a retalho (exceto veículos)

Transportes e armazenagem - N.º de empresas:

Pequenas: 4.935

Médias: 23

Grandes: 3 - Desemprego: 4%

