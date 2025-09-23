Autárquicas 2025. Leiria

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Leiria acontece a 23 de setembro.

Candidatos à Presidência da Câmara





O atual presidente da Câmara Municipal de Leiria foi eleito pela primeira vez em 2019 e reeleito em 2021. Antes de avançar com a sua primeira candidatura à presidência, foi vice-presidente, vereador e coordenador da campanha socialista às autárquicas de 2009 que devolveu a presidência da autarquia de Leiria ao PS. O autarca leiriense de 49 anos é economista de profissão e ao longo da sua carreira trabalhou várias instituições públicas e privadas relacionadas com a juventude, economia e território. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa.









O candidato do Chega é deputado da Assembleia da República pelo partido e presidente da distrital de Leiria. Natural de Pedrógão Grande, tem 48 anos, e é empresário, viúvo e pai de dois filhos. No passado, foi presidente de duas associações profissionais, deputado municipal em Leiria e anteriormente em Pedrógão Grande. Foi candidato à Assembleia da República em 2019 e 2022, e à presidência da Câmara Municipal de Leiria nas autárquicas de 2021, tendo ficado em terceiro lugar com cerca de 4% dos votos.









A candidata do PSD à presidência da Câmara de Leiria é atualmente deputada na Assembleia da República pelo PSD e integra a Comissão Política de Secção de Leiria ao PSD. Antes de assumir o cargo, exerceu funções autárquicas entre 2001 e 2009, como secretária e presidente da Junta de Freguesia de Marrazes (2004-2009). De 2009 até 2024 foi Técnica Superior na área da Museologia e do Património na Câmara de Leiria, área de formação em que se especializou. Licenciou-se em História pela Universidade Lusíada de Lisboa, tem uma pós-graduação Museologia e Património, e um diploma de estudos avançados em Museologia pela Universidade Nova de Lisboa.











A candidata do CDS-PP, de 48 anos, é vereadora na Câmara Municipal de Leiria. Foi eleita originalmente pelo PSD, partido do qual se desvinculou em junho, assumindo depois a candidatura do CDS-PP à presidência da Câmara de Leiria nestas eleições. Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, tem uma pós-graduação em pós-graduação em Geriatria e Gerontologia pela Universidade de Aveiro, e é mestre em Gerontologia Social pelo Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra.





Iniciou a carreira no hospital, na Unidade de Dor Crónica e Serviço de Oncologia, e foi formadora na Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave. Desempenhou igualmente funções como diretora técnica de uma Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) na Unidade de Cuidados Continuados do Hospital D. Manuel de Aguiar, em Leiria. Branca Matos é casada e tem um filho.





Nuno Violante – CDU-PCP/PEV





O candidato da CDU - Coligação Democrática Unitária, de 49 anos, é natural de Leiria e professor de História. Atualmente é também membro da Comissão Concelhia de Leiria do Partido Comunista Português (PCP) e membro da Direção, do Secretariado e da Comissão Executiva da União dos Sindicatos do Distrito de Leiria. Entre 2009 e 2013, foi membro da Assembleia de Freguesia de Marrazes. Licenciou-se em História pela Universidade de Évora e tem uma pós-graduação em Ciências Documentais pelo Instituto Superior de Leiria (ISLA).









O candidato da Iniciativa Liberal (IL), de 42 anos, é natural de Leiria, casado e tem dois filhos. Licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, tem uma pós-graduação em Controlo e Finanças Empresariais pelos INDEG-ISCTE.





Começou a carreira na área da logística numa empresa na área dos refratários em fornos industriais que operava a nível internacional, área na qual mais tarde fundou a sua própria empresa e assumiu a direção de logística. Em 2012, assumiu a liderança da sucursal da empresa na Alemanha, país onde viveu durante sete anos. Em 2019, regressou a Portugal e desde então tem exercido funções de Gestão e Desenvolvimento de negócio em várias áreas.





Em 2022, juntou-se à Iniciativa Liberal, motivado pela identificação com os valores do Manifesto Liberal e pela vontade de contribuir para uma mudança concreta do país.







José Peixoto – Coligação Avançar Leiria (BE/Livre/PAN)





O antigo delegado de informação médica e candidato do Bloco de Esquerda, de 67 anos, já foi candidato pelo partido à Câmara Municipal de Leiria nas autárquicas de 2013. Nestas eleições autárquicas encabeça a coligação de esquerda “Avançar Leiria” (Bloco de Esquerda, Livre e Pessoas-Animais-Natureza (PAN), na esperança que “seja muito mais do que uma coligação eleitoral”. Para o histórico do Bloco “a unidade da esquerda é uma necessidade que cada vez se torna mais premente na nossa sociedade”.











O candidato do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara de Leiria, de 48 anos, é músico, autor e compositor. Natural de Oeiras, reside em Leiria, é monárquico assumido e intitula-se “Sua Alteza Real”. É igualmente presidente do Núcleo Académico de Letras e Artes de Portugal.



Leiria em números

- População: 136.006 (+4,5% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 113.895

- Rendimento médio mensal: 1.335€

- Habitação por m²: 1.234€ (+33% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Administrativa e dos serviços de apoio

Comércio a retalho (exceto veículos) - N.º de empresas:

Pequenas: 19.748

Médias: 142

Grandes: 11 - Desemprego: 3,7%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD - 7 / PS - 4 / CDS - 2

- N.º de empresas:- Desemprego:- Vitórias eleitorais em Autárquicas: