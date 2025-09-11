Autárquicas 2025. Os concelhos em debate

Na contagem decrescente para as Eleições Autárquicas, a RTP promove a partir de 10 de setembro o debate em 18 concelhos de norte a sul do país. Vamos dar voz a todos os candidatos à Câmara Municipal, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.
As propostas dos candidatos ao Funchal e Ponta Delgada serão debatidos na RTP Madeira e RTP Açores.
Viana do Castelo
Candidatos 2025
Carlos da Torre
B.E.
Duarte de Brito Antunes
IL
Eduardo Teixeira
CH
José Maria Flores
CDU
Luís Arezes
ADN
Luís Nobre
PS
Paulo Morais
PSD / CDS
Viana do Castelo em números
População:
86.975 (+1,1% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
81.802
Desemprego:
3,7%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Comércio a retalho (exceto veículos) - Administrativa e dos serviços de apoio
Habitação por m²:
1.429€ (+40,4% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.341€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 21 SETEMBRO DEBATE VIANA DO CASTELO ÀS 19h30 NA RTP3
Vila Real
Candidatos 2025
Alberto Moura
CH
Alina Vaz
PSD
Alexandre Favaios
PS
Anabela Oliveira
B.E.
Carlos Quinteiro
CDU
Conceição Pinho
CDS
Luís Ramalho
L
Vila Real em números
População:
50.043 (+0,9% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
49.210
Desemprego:
7,4%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - Comércio a retalho (exceto veículos) - Saúde humana e apoio social
Habitação por m²:
1.181€ (+21,1% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.309€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 14 SETEMBRO DEBATE VILA REAL ÀS 19h30 NA RTP3
Braga
Candidatos 2025
António Braga
PS / PAN
António Lima
B.E.
Carlos Fragoso
L
Francisco Pimentel Torres
ADN
Filipe Aguiar
CH
Hugo Varandas
MPT
João Baptista
CDU
João Rodrigues
PSD / CDS / PPM
Ricardo Silva
IND
Rui Rocha
IL
Braga em números
População:
203.519 (+4,2% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
167.833
Desemprego:
4,6%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Administrativa e dos serviços de apoio - Consultoria, científica, técnica e similares
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Consultoria, científica, técnica e similares - Administrativa e dos serviços de apoio - Restauração e similares
Habitação por m²:
2.580€ (+24,4% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.761€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 30 SETEMBRO DEBATE PORTO ÀS 21H00 NA RTP1 E RTP3
Bragança
Candidatos 2025
António Morais
CDU
Fernando Afonso
CH
Isabel Ferreira
PS
Manuel Vitorino
IND
Nuno Fernandes
IL
Paulo Xavier
PSD
Bragança em números
População:
35.581 (+2,4% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
35.070
Desemprego:
5,3%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - Indústrias transformadoras - Comércio a retalho (exceto veículos)
Habitação por m²:
992€ (+24% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.236€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 11 SETEMBRO DEBATE BRAGANÇA ÀS 19H30 NA RTP3
Aveiro
Candidatos 2025
Alberto Souto Miranda
PS
Ana Rita Moreira
PAN
Bruno Fonseca
L
Diogo Machado
CH
Isabel Tavares
CDU
João Moniz
B.E.
Luís Souto Miranda
PSD / CDS / PPM
Miguel Gomes
IL
Paulo Alves
NC
Aveiro em números
População:
88.154 (+6,7% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
70.130
Desemprego:
4%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Administrativa e dos serviços de apoio - Indústrias transformadoras - Consultoria, científica, técnica e similares
Habitação por m²:
1.560€ (+30,4% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.518€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 12 SETEMBRO DEBATE AVEIRO ÀS 19H30 NA RTP3
Viseu
Candidatos 2025
Bernardo Pessanha
CH
Fernando Ruas
PSD
Hélio Marta
IL
Hélder Amaral
CDS
João Azevedo
PS
Leonel Ferreira
CDU
Paulo Quintão
ADN
Viseu em números
População:
103.502 (+3,8% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
92.545
Desemprego
4,2%
Habitação por m²:
1.218€(+32,5% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.255€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 20 SETEMBRO DEBATE VISEU ÀS 19H30 NA RTP3
Guarda
Candidatos 2025
António Monteirinho
PS
João Pedro Branquinho
CDU
João Prata
PSD / CDS
Luís Soares
CH
Marina Brazete
ADN
Sérgio Costa
NC / PPM
Guarda em números
População:
40.046 (-0,2% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
36.444
Desemprego:
4%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Comércio a retalho (exceto veículos) - Transportes e armazenagem
Habitação por m²:
909€ (+24,7% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.331€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 13 SETEMBRO DEBATE GUARDA ÀS 19H30 NA RTP3
Coimbra
Candidatos 2025
Ana Abrunhosa
PS / LIVRE / PAN
Francisco Queirós
CDU
José Manuel Pureza
B.E.
José Manuel Silva
PSD / CDS / IL / NC / PPM / VP / MPT
Maria Lencastre Portugal
CH
Sancho Antunes
ADN
Tiago Martins
ND
Coimbra em números
População:
146.899 (+3,5% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
124.036
Desemprego:
4,6%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Saúde humana e apoio social - Consultoria, científica, técnica e similares - Administrativa e dos serviços de apoio
Habitação por m²:
1.554€ (+28,4% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.419€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 18 SETEMBRO DEBATE COIMBRA ÀS 19H30 NA RTP3
Castelo Branco
Candidatos 2025
Carlos Canhoto
CDU
João Ribeiro
CH
José Augusto Alves
PSD / CDS
José Henriques
IL
Leopoldo Rodrigues
PS
Mário Camões
L / BE
Castelo Branco em números
População:
53.342 (+1,7% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
47.919
Desemprego:
6,3%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Comércio a retalho (exceto veículos) - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Habitação por m²:
928€ (+21,6% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1200€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 24 SETEMBRO DEBATE CASTELO BRANCO ÀS 19H30 NA RTP3
Leiria
Candidatos 2025
Branca Matos
CDS
Gonçalo Lopes
PS
José Peixoto
B.E. / L / PAN
Luís Paulo Fernandes
CH
Nuno Henriques Barroso
ADN
Nuno Violante
CDU
Paulo Ventura
IL
Sofia Carreira
PSD
Leiria em números
População:
136.006 (+4,5% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
113.895
Desemprego:
3,7%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Administrativa e dos serviços de apoio - Comércio a retalho (exceto veículos)
Habitação por m²:
1.234€ (+32,7% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1335€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 23 SETEMBRO DEBATE LEIRIA ÀS 19H30 NA RTP3
Santarém
Candidatos 2025
João Teixeira Leite
PSD / CDS
José Rui Raposo
CDU
Pedro Correia
CH
Pedro Mendonça
L / B.E.
Pedro Ribeiro
PS
Rodrigue Devillet Lima
IL
Santarém em números
População:
61.664 (+3,2% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
50.912
Desemprego:
4%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Administrativa e dos serviços de apoio - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca;
Habitação por m²:
1.191€ (+42,8% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1302€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 17 SETEMBRO DEBATE SANTARÉM ÀS 19H30 NA RTP3
Lisboa
Candidatos 2025
Adelaide Ferreira
ADN
Alexandra Leitão
PS / L / B.E. / PAN
Bruno Mascarenhas
CH
Carlos Moedas
PSD / CDS / IL
João Ferreira
CDU
José Almeida
VOLT
Luís Mendes
RIR
Ossanda Liber
ND
Sofia Afonso
MPT
Tomaz Dentinho
PPM / PTP
Lisboa em números
População:
575.739 (+5,6% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
463.091
Desemprego:
5,1%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Administrativa e dos serviços de apoio - Consultoria, científica, técnica e similares - Comércio a retalho (exceto veículos)
Habitação por m²:
3.826€ (+22,9% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.986€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 2 OUTUBRO DEBATE LISBOA ÀS 21H00 NA RTP1 E RTP3
Portalegre
Candidatos 2025
Diogo Júlio Serra
CDU
Fermelinda Carvalho
PSD / CDS
Francisco Silva
PS
João Lopes Aleixo
CH
Ricardo Romão
IND
Portalegre em números
População:
21.754 (-2,2% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
19.480
Desemprego:
4,4%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - Comércio a retalho (exceto veículos)
Habitação por m²:
938€ (+24,9% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.262€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 27 SETEMBRO DEBATE PORTALEGRE ÀS 19H30 NA RTP3
Évora
Candidatos 2025
Carlos Zorrinho
PS
Fábio Cabaço
IL
Florbela Fernandes
IND
Henrique Sim-Sim
PSD / CDS / PPM
João Oliveira
CDU
Pedro Ferreira
B.E.
Ruben Miguéis
CH
Évora em números
População:
53.908 (+0,1% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
46.033
Desemprego:
4,4%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Administrativa e dos serviços de apoio -Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Habitação por m²:
1.659€ (+29,7% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1370€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 26 SETEMBRO DEBATE ÉVORA ÀS 19H30 NA RTP3
Setúbal
Candidatos 2025
André Dias
L
André Martins
CDU
António Cachaço
CH
Cláudio Fonseca
ADN
Daniela Rodrigues
B.E.
Fernando José
PS
Flávio Lança
IL
Maria das Dores Meira
IND
Mariana Crespo
PAN
Setúbal em números
População:
124.339 (+1% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
106.535
Desemprego:
5,6%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Administrativa e dos serviços de apoio - Restauração e similares
Habitação por m²:
1.853€ (+40,3% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.429€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 19 SETEMBRO DEBATE SETÚBAL ÀS 19H30 NA RTP3
Beja
Candidatos 2025
David Catita
CH
Madalena Figueira
B.E.
Nuno Palma Ferro
PSD / CDS / IL
Paulo Arsénio
PS
Vitor Picado
CDU
Beja em números
População:
33.954 (+0,9% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
28.295
Desemprego:
5,9%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - Comércio a retalho (exceto veículos) - Indústrias transformadoras
Habitação por m²:
1.117€ (+22,7% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.299€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 25 SETEMBRO DEBATE BEJA ÀS 19H30 NA RTP3
Faro
Candidatos 2025
Adriana Marques Silva
L
António Pina
PS
Cristóvão Norte
PSD / CDS / IL / PAN / MPT
Duarte Baltazar
CDU
José Freitas de Oliveira
ADN
José Moreira
B.E.
Pedro Oliveira
VP
Pedro Pinto
CH
Faro em números
População:
70.347 (+3,7% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
57.243
Desemprego:
4,1%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Administrativa e dos serviços de apoio - Comércio a retalho (exceto veículos) - Restauração e similares
Habitação por m²:
2.135€ (+29,7 em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.376€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 15 SETEMBRO DEBATE FARO ÀS 19H30 NA RTP3
Vila Nova de Gaia
Candidatos 2025
André Araújo
CDU
António Barbosa
CH
Catarina Costa
PLS
Daniel Gaio
VP
João Martins
B.E. / L
João Paulo Correia
PS
Luís Filipe Menezes
PSD / CDS / IL
Rui Sequeira
ADN
Vila Nova de Gaia em números
População:
312.984 (+2,3% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
267.549
Desemprego:
5,5%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Indústrias transformadoras - Administrativa e dos serviços de apoio - Comércio a retalho (exceto veículos)
Habitação por m²:
1.744€ (+36,1% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.392€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 16 SETEMBRO DEBATE VILA NOVA DE GAIA ÀS 19H30 NA RTP3
Sintra
Candidatos 2025
Ana Mendes Godinho
PS / L
Júlio Ferreira
ND
Marco Almeida
PSD / IL / PAN
Maurício Rodrigues
CDS / PPM / ADN
Pedro Ventura
CDU
Rita Matias
CH
Tânia Russo
B.E.
Sintra em números
População:
400.947 (+3,5% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
324.454
Desemprego:
4,2%
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Administrativa e dos serviços de apoio - Comércio a retalho (exceto veículos) - Indústrias transformadoras
Habitação por m²:
1.975€ (+37,2% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.440€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 22 SETEMBRO DEBATE SINTRA ÀS 19H30 NA RTP3
Funchal
Candidatos 2025
Dina Letra
B.E.
Fátima Aveiro
JPP
Jorge Carvalho
PSD / CDS
Liana Reis
RIR
Luís Filipe Santos
CH
Marta Sofia
L
Miguel Pita
ADN
Mónica Freitas
PAN
Paulo Azevedo
ND
Raquel Coelho
PTP
Ricardo Lume
CDU
Rui Caetano
PS
Sara Jardim
IL
Valter Rodrigues
MPT
Funchal em números
População:
108.129 (+1,6% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
104.436
Desemprego:
4,8%(Região Autónoma da Madeira)
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Alojamento
- Administrativa e dos serviços de apoio - Comércio a retalho (exceto veículos)
Habitação por m²:
2.229€ (+52,5% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.378€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 2 E 3 OUTUBRO DEBATES FUNCHAL ÀS 22H00 NA RTP MADEIRA
Ponta Delgada
Candidatos 2025
Alexandra Cunha
IL
Henrique Levy
CDU
Isabel Rodrigues
PS / BE / PAN / L
José Pacheco
CH
Pedro Nascimento Cabral
PSD
Rui Matos
ADN
Sónia Nicolau
IND
Ponta Delgada em números
População:
69.038 (+1,8% em relação a 2021)
N.º de eleitores:
65.345
Desemprego (NUTS II):
3,9%(Região Autónoma dos Açores)
Ramo de atividade com mais trabalhadores: - Comércio a retalho (exceto veículos) - Alojamento - Transportes e armazenagem
Habitação por m²:
1.577€ (+44% em relação a 2021)
Rendimento médio mensal:
1.432€
Resultados 2021
Abstenção 2021
DIA 3 OUTUBRO DEBATE PONTA DELGADA ÀS 20H40 (21H40 LISBOA) NA RTP AÇORES
Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.
Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.
Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.
Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.
Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.
Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.
Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.
Fontes: PORDATA, Secretaria-Geral da Administração Interna; CNE