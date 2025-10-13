Autárquicas. Pedro Duarte conquista câmara municipal do Porto

Apesar da vitória, o social-democrata obteve o mesmo número de vereadores que o PS, o que o obriga a governar sem maioria absoluta.



O Chega, por sua vez, registou um crescimento expressivo, quase triplicando o seu resultado face às últimas eleições e conseguindo, pela primeira vez, eleger um vereador no município.



Perante este cenário, Pedro Duarte recusou a celebração de qualquer acordo de governação, garantindo que governará "caso a caso". Já o candidato socialista derrotado, Manuel Pizarro, assumiu "inteiramente" a responsabilidade pelo resultado e garantiu que não será uma "força de bloqueio" na autarquia.