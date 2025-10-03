Aveiro. Rui Tavares encontra bons presságios e lança-se um mini-candidato

Houve uma paragem pelo caminho, numa farmácia, já que a voz de Rui Tavares começa a falhar ao quarto dia oficial de campanha.





O líder do partido encontrou três mulheres com nomes sugestivos e que combinam com o da candidata à Assembleia Municipal daquele concelho: Aurora Celeste.





Máxima, segundo a própria "na bravura e na doçura", diz que gosta muito de ouvir Rui Tavares no Parlamento.





Uns metros à frente, a paragem necessária na farmácia, para ser atendido por Diva, que lhe vendeu uma cura para a garganta, o "que dão aos cantores de ópera", depois de o porta-voz do Livre avisar que não vai poder descansar a voz nos próximos dias.





Assunto tratado, e quando começa a ditar o contribuinte, pára e ri, vira-se para os jornalistas a pedir que não gravem, "senão fazem como fizeram ao Passos", recordando as milhares de faturas que os portugueses pediram com o NIF do antigo primeiro-ministro, como forma de protesto.

Na dianteira de todo o percurso do Livre pelas ruas de Aveiro, ia José Pedro Caçador, provavelmente o mais novo autor de uma proposta a dar entrada no Parlamento.





A história é contada aos microfones da Antena 1 pelo próprio, um rapaz de 14 anos que se interessa "sobretudo pela política e participação cívica", e que é muito claro nas razões pelas quais gosta do Livre, entre elas "a parte verde que tem sido bastante esquecida pelos outros partidos da esquerda".



