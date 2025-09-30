Candidato da CDU à presidência da câmara de Évora quer reforçar serviços municipais

"É necessário reorganizar serviços para que possam estar mais próximos e dar uma resposta mais rápida e eficaz às necessidades dos munícipes", afirmou à agência Lusa João Oliveira, à margem de uma apresentação de candidatos autárquicos e do programa eleitoral da CDU.

O candidato da coligação liderada pelos comunistas indicou que o reforço da capacidade de resposta dos serviços municipais é um dos cinco eixos prioritários do programa eleitoral, o qual apresenta, no total, mais de 100 medidas concretas.

Neste eixo, além da reorganização dos serviços municipais, o cabeça de lista da CDU nas autárquicas de 12 de outubro revelou que é proposto ainda "investimento em máquinas e equipamentos, no reforço do número de trabalhadores e nas infraestruturas".

"Estas quatro dimensões são transversais à higiene, limpeza, licenciamento, resposta a associações, empresas ou particulares que querem fazer obras e às necessidades nas áreas, por exemplo, da cultura, da intervenção nas águas e no saneamento", realçou.

O candidato argumentou que, "ao contrário de outras forças políticas", a CDU entende que "é mesmo com o reforço dos serviços municipais e não contratando fora que se conseguem resolver os problemas".

"Contratar empresas fora significa uma incerteza absoluta porque nunca se sabe se há empresas disponíveis, quando vêm, qual a qualidade do trabalho que fazem e quanto é que custam, porque, em regra, custam mais caro do que fazer internamente", frisou.

Segundo João Oliveira, outros dos eixos são "condições de vida e coesão social", que abarca propostas para habitação, apoio social, educação e saúde, e "qualificar o espaço público num território ordenado", com medidas para mobilidade e transportes.

"Há um quarto eixo que define o objetivo de afirmar a cultura e o associativismo como vetores do desenvolvimento do concelho", adiantou, referindo que o quinto "aponta o objetivo de dinamizar a economia, o investimento e o emprego".

Nas declarações à Lusa, o candidato da CDU explicou que este programa resulta de "um vasto conjunto de auscultações e de contributos" e aponta para "a perspetiva de um novo ciclo de desenvolvimento para o concelho de Évora".

"Não construímos um programa eleitoral do ar, não aventamos hipóteses para o ar para ver qual é que cai em cima da mesa", sublinhou, destacando que o documento foi criado "numa base sólida de conhecimento da situação da autarquia e do concelho".

Além de João Oliveira, concorrem à Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, pelo PS, Henrique Sim-Sim, pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, Ruben Miguéis, pelo Chega, Pedro Ferreira, pelo Bloco de Esquerda (BE), Fábio Cabaço, pela Iniciativa Liberal (IL) e Florbela Fernandes pelo Movimento Cuidar de Évora.

O atual executivo municipal, liderado por Carlos Pinto de Sá (CDU), a cumprir o seu terceiro e último mandato, é composto por dois eleitos da CDU, dois do PS, dois do PSD e um do MCE, mas a mesa da assembleia municipal está nas `mãos` dos socialistas.