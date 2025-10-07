Carneiro, o homem do leme no PS, defende "estabilidade", mas avisa: "Estamos preparados para todos os cenários"

"Pouco a pouco o PS está a reencontrar-se com os portugueses e com as portuguesas", disse José Luís Carneiro, que, durante um breve período, esteve ao leme da embarcação que levou a comitiva socialista e os jornalistas por uma curta viagem ao largo de Sesimbra - depois da visita à lota e da conversa com pescadores e com o candidato Sérgio Faias.





Durante a viagem, a bordo da traineira, José Luís Carneiro disse confiar no "rumo" seguido desde junho, ou seja, o da afirmação de uma "alternativa credível e sólida".





"Não sermos apenas críticos naquilo que estamos a ser críticos, mas, simultaneamente, mostrar que é possível apresentar alternativas sólidas e credíveis, contrariamente a outras oposições", assinalou o líder do PS, que repete a ideia de que, com a nova liderança, a estabilidade política é um objetivo.





José Luís Carneiro admite, contudo, que a desejada estabilidade não depende apenas dos socialistas: "A política tem muita imprevisibilidade. Temos que estar preparados para todos os cenários", vincou o secretário-geral socialista, perante os jornalistas e as questões sobre o cumprimento de toda a legislatura por parte do Governo de Luís Montenegro.





E, foi nesse sentido que acrescentou: "Todos gostaríamos que a maioria absoluta [de António Costa] tivesse chegado ao fim, e não chegou ao fim por razões diversas e inopinadas que ninguém previa".





Durante a viagem o líder do PS respondeu ainda a uma pergunta e jeito de provocação, à boleia do nome da traineira.





"É a chamada boa mansidão. A boa mansidão é, digamos, a força serena. A força serena que é do Mestre Manso é também a minha força, a força tranquila", disse, sorridente, José Luís Carneiro, que aponta à tranquilidade e à serenidade como receitas contra ventos e marés eleitorais. Na tentativa de manter o partido à tona e sem mudar de rumo.