CDU acredita que vai marcar muitos golos nestas eleições
Foto: Isabel Cunha
A campanha da CDU passou, esta segunda-feira, por Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa.
Mesmo sem chuteiras, Paulo Raimundo entrou no recuperado campo de jogos do parque municipal para dizer que se trata de um bom exemplo da obra feita pelos autarcas da CDU ao serviço das pessoas.
O município, liderado pela CDU há mais de 40 anos, tem apostado forte no desporto, oferecendo nomeadamente natação gratuita para as crianças.