CDU acredita que vai marcar muitos golos nestas eleições

por Isabel Cunha

Foto: Isabel Cunha

A campanha da CDU passou, esta segunda-feira, por Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa.

Mesmo sem chuteiras, Paulo Raimundo entrou no recuperado campo de jogos do parque municipal para dizer que se trata de um bom exemplo da obra feita pelos autarcas da CDU ao serviço das pessoas. 

O município, liderado pela CDU há mais de 40 anos, tem apostado forte no desporto, oferecendo nomeadamente natação gratuita para as crianças.

O secretário-geral do PCP diz que vai marcar muitos golos nestas eleições porque no seu entender as autáquicas têm uma dinâmica própria. Neste caso, o que contam são as pessoas e a obra feita, por isso Paulo Raimundo acredita que no próximo dia 12 o partido vai não só manter as 19 câmaras que tem, como conquistar mais algumas.
