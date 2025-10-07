Chega espera "fenómeno" no Entroncamento, acredita em "renascimento" da direita

É durante uma pausa para café, em plena ação de campanha no Entroncamento, que, questionado pelos jornalistas, o líder do Chega considera que as declarações mostram que há um “” e elogia a “” do antigo primeiro-ministro social democrata, em contraste com um PSD que acusa de estar “”.

“A frase é importante porque o que eu acho que mostra é que está a haver um renascimento da direita em Portugal”, sublinha Ventura.





“Não é uma questão de barreiras partidárias, é uma questão de que a direita tem que se assumir naquilo que é, firme no combate à corrupção, firme no combate à imigração legal, firme pela segurança, mesmo quando isto custa à esquerda, firme na defesa das pessoas que trabalham, contra as minorias que não trabalham”.

Já sobre a reação de Luís Montenegro, que considerou que é “" introduzir nesta fase da campanha o tema da governabilidade pós-autárquicas, André Ventura”, aponta o presidente do Chega.

A caravana nacional do Chega parou esta terça-feira no Entroncamento, distrito de Santarém, para aquela que foi a arruada mais participada do partido até agora. Ventura espera que, no próximo domingo, aconteça “o fenómeno do Entroncamento”.





“Já ganhámos nas legislativas, vamos ganhar agora também nas autárquicas”, diz o líder do Chega no final da ação de campanha, que começou perto da Câmara Municipal e terminou junto à estação ferroviária.