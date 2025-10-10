Autárquicas 2025 - Praça Central
Autárquicas 2025
Coimbra
Neste concelho, há sete candidaturas.
Do outro lado da barricada está a antiga ministra de governos socialistas Ana Abrunhosa, na coligação "Avançar Coimbra", com PS, Livre e PAN, e ainda com a participação do Movimento Cidadãos Por Coimbra.
Francisco Queirós (CDU), José Manuel Pureza (BE), Maria Lencastre Portugal (Chega), Tiago Martins (Nova Direita) e Sancho Antunes (ADN) completam o leque das sete candidaturas.
Reportagem de Carolina Ferreira.