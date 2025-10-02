Escola de Viana do Alentejo é exemplo da obra CDU
Paulo Raimundo foi a Viana do Alentejo, distrito de Évora, mostrar que, ao contrário de outros partidos, a CDU tem obra para apresentar. O projeto de requalificação da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa esteve na gaveta durante o mandato socialista.
A CDU ganhou a Câmara nas últimas autárquicas e avançou com a requalificação da escola. Um orçamento de 3,6 milhões de euros, dos quais 1,2 foram financiados pelo município, num plano que tinha sido elaborado pela gestão PS, mas nunca executado.
O secretário-geral do PCP defendeu que esta obra mostra que “o Governo transferiu as dores de cabeça para os municípios, mas não transferiu os medicamentos”, numa alusão à transferência de competências, processo que começou em 2018.
Na volta pelo país, Paulo Raimundo vai a praticamente todos os concelhos onde é poder, para apresentar a obra da CDU e sublinhar que o poder autárquico vai resolvendo alguns problemas, nomeadamente a habitação.