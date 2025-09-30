Fotografias polémicas, vassouradas e incógnitas

Em Portalegre o candidato do Chega à principal freguesia do distrito, surge em produção fotográfica erótica. Em Cabeço de Vide, Fronteira, a colega de partido ameaçou uma funcionária da junta com uma vassoura. Já no Alto Minho falta saber que resultado terá Diogo Pacheco de Amorim na corrida à câmara de Melgaço onde o histórico Rui Soalheiro volta a integrar as listas do PS.

Em Viana do Castelo, segue a polémica com eventuais mudanças aos apoios a ranchos folclóricos e bandas de música. Uma proposta que Paulo Morais do PSD terá de explicar melhor. No meio do Atlântico, que espaço conseguirá o movimento independente de Sónia Nicolau? É uma incógnita para esclarecer em Ponta Delgada.



A análise é dos diretores de três jornais: Paula Gouveia do Açoriano Oriental, Manuel Isaac Correia, do Alto Alentejo de Portalegre, e João Basto do Notícias de Viana. Eles abrem a página ao andamento da campanha.



Edição de António Jorge.