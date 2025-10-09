Livre em Lisboa e Coimbra a apoiar as ex-ministras socialistas

A candidata à Câmara de Lisboa tinha prometido em julho devolver "à cidade" aquele espaço cultural, que esta quarta-feira visitou junto da comitiva do Livre.





Tavares e Leitão partilharam memórias daquele local e imaginaram o que poderá ser no futuro, "um centro cultural incrível", diz a socialista. Rui Tavares até sugere que ali se façam "as reuniões descentralizadas da Câmara".





Faça-se o que se fizer, a promessa é fazer, e não deixar o local ao abandono.





na página de internet de uma imobiliária, mas nunca chegou a ter luz verde para se desafetar a atividade cinematográfica, mesmo que há mais de uma década esteja inativo.Depois do cinema, os porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, foram ao lado de Alexandra Leitão numa arruada até à Alameda D. Afonso Henriques. Distribuíram cravos pelo caminho, mas nem toda a gente os quis. A "" ganhou uma letra nova, a pedir a saída de Carlos Moedas da Câmara de Lisboa.

Rui Tavares rumou a norte para nova arruada, desta vez com a ex-ministra socialista Ana Abrunhosa, candidata do PS, Livre e movimento Cidadãos por Coimbra, e o Secretário Geral do PS.





Do Largo da Portagem à sede de campanha socialista, o percurso foi curto, mas suficiente para José Luís Carneiro já falar no "perfume de vitória".





Ana Abrunhosa prometeu fazer mais do que José Manuel Silva à frente dos destinos de Coimbra, até porque "se há coisa" que a candidata sabe é "onde estão as fontes de financiamento" e promete não desperdiçar qualquer potencial "projeto de valor".



