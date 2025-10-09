Política
Autárquicas 2025
Livre em Lisboa e Coimbra a apoiar as ex-ministras socialistas
Primeiro em Lisboa, numa visita ao abandonado Cinema King, Alexandra Leitão foi ver para crer, e Rui Tavares acompanhou-a.
A candidata à Câmara de Lisboa tinha prometido em julho devolver "à cidade" aquele espaço cultural, que esta quarta-feira visitou junto da comitiva do Livre.
Tavares e Leitão partilharam memórias daquele local e imaginaram o que poderá ser no futuro, "um centro cultural incrível", diz a socialista. Rui Tavares até sugere que ali se façam "as reuniões descentralizadas da Câmara".
Faça-se o que se fizer, a promessa é fazer, e não deixar o local ao abandono.
Depois do cinema, os porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, foram ao lado de Alexandra Leitão numa arruada até à Alameda D. Afonso Henriques. Distribuíram cravos pelo caminho, mas nem toda a gente os quis. A "Laurindinha" ganhou uma letra nova, a pedir a saída de Carlos Moedas da Câmara de Lisboa.
Rui Tavares rumou a norte para nova arruada, desta vez com a ex-ministra socialista Ana Abrunhosa, candidata do PS, Livre e movimento Cidadãos por Coimbra, e o Secretário Geral do PS.
Do Largo da Portagem à sede de campanha socialista, o percurso foi curto, mas suficiente para José Luís Carneiro já falar no "perfume de vitória".
Ana Abrunhosa prometeu fazer mais do que José Manuel Silva à frente dos destinos de Coimbra, até porque "se há coisa" que a candidata sabe é "onde estão as fontes de financiamento" e promete não desperdiçar qualquer potencial "projeto de valor".
Antes, o secretário-geral do PS já tinha prometido que a nova maternidade de Coimbra é prioridade para a autarquia "e para a Assembleia da República".