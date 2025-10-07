Loures não precisa de xerifes, garante Raimundo
Foi ao som de bombos e gaita de foles que se fez arruada da CDU em Moscavide, Loures, uma das mais participadas da campanha.
Paulo Raimundo e o candidato da CDU à autarquia, Gonçalo Caroço, distribuíram folhetos aos transeuntes, entraram em lojas e ouviram queixas dos comerciantes sobre a insegurança no concelho.
Uma comerciante contou que há situações em que chamam a polícia, mas a PSP não comparece porque não há viaturas. O candidato Gonçalo Caroço considera a situação da segurança no concelho "muito grave".
No discurso que fez no final da arruda o líder do PCP, numa indireta ao atual presidente da Câmara e recandidato pelo PS, disse que Loures "não é o Texas, não há xerifes, há povo, há participação, espaço para construir uma Loures melhor".
O secretário geral do PCP criticou aqueles que tiraram a polícia das ruas, e acrescentou que "não vale a pena virem uns de lagrimas de crocodilo falarem da insegurança quando são os responsáveis por terem acabado com a polícia de proximidade".
"Sem polícia de proximidade, sem luz, sem vida nas ruas" não se consegue garantir a segurança das pessoas. "Vida nas ruas é uma vida segura", rematou Paulo Raimundo.
Paulo Raimundo mostrou-se convicto que é possível a coligação de esquerda recuperar a autarquia de Loures, que os comunistas perderam para os PS nas últimas autárquicas, afirmou que não há uma política autárquica em Loures ao serviço de todos, "mais cedo ou mais tarde cai, e é possível que nestas eleições caia para o nosso lado".
A habitação é outro tema incontornável em Loures. O candidato da CDU Gonçalo Caroço, considera que o problema das barracas tem que ser resolvido pelo Governo em parceria com a autarquia e dentro de uma visão global da área metropolitana de Lisboa e garantiu que com ele à frente dos destinos de Loures não há demolição de barracas sem que as pessoas tenham uma habitação digna.