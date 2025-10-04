Luís Montenegro acredita que "o Porto vai ser Pedro Duarte" e alinha prioridades com o candidato que quer um "plano especial de reforço da segurança para a cidade"

Foto: António Pedro Santos

O antigo ministro do Governo de Luís Montenegro teve este sábado precisamente a visita do primeiro-ministro e presidente do PSD, no Porto. São amigos de longa data, e ex-colegas de Governo, e por isso o elogio é rasgado: "Luís Montenegro é um farol para mim do ponto de vista da conduta ética de serviço e dedicação à causa comum de todos nós", sublinha Pedro Duarte.



No discurso, o candidato à Câmara do Porto polariza as eleições de 12 de Outubro entre "um velho PS", de Manuel Pizarro, e uma candidatura, de Pedro Duarte, da "visão da modernidade do século XXI". "Queremos honrar o legado dos últimos 24 anos de contas certas", acrescenta antes de destacar o tema da segurança como prioridade: "Quando for presidente de Câmara, vou desafiar o Governo para que possamos, em conjunto, lançar um plano especial de reforço da segurança para a cidade do Porto", revelou.



Já Luís Montenegro destacou as qualidades do candidato do PSD, que "dá garantias, que gosta de ouvir, decidir e que tem o necessário para fazer a diferença", aponta. E mostra que a visão de Pedro Duarte para a cidade do Porto está alinhada com a visão do Governo, por exemplo ao nível da segurança. "É indiscutível, no Porto, a associação entre segurança ou insegurança e o tráfico e consumo de droga", conclui, antes de insistir no tema da imigração e defender que muitos imigrantes o abordam na rua para pedirem uma imigração regulada de quem chega a Portugal.