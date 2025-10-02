Mariana, "apenas Mariana", quer mais poder nas autarquias contra o centralismo de Lisboa

“Tratem-me por tu, que coisa! Sou assim tão velha?”. Com este timbre, Mariana Leitão, com 43 anos, debateu com estudantes da Universidade de Évora os problemas da interioridade. “Não se sentem só em Évora, em todo o país”, afirmou, depois.





À mesa, num pátio que as árvores pintam de verde, a presidente da Associação Académica, Ana Beatriz Calado, lamentou não poder ficar em Évora a trabalhar. Porque não há empregos, porque a habitação é muito cara, porque não há comboios. Perguntou “à senhora deputada” o que tenciona a Iniciativa Liberal fazer para combater o “centralismo de Lisboa”.





“Trata-me por Mariana. E por tu”, repetiu a líder da IL.





“Só desenvolvemos o interior quando combatermos esse centralismo”, disse, “e só há um caminho: descentralizar. Dar mais poder e maior autonomia às autarquias”.

Questionada se era favorável à regionalização, Mariana, agora já Mariana Leitão, repetiu que urgente é descentralizar. “Nesta altura não é oportuno falar de regionalização, mais tarde pensamos no assunto”, rematou.





À saída, a líder da IL prometeu voltar à Associação Académica de Évora com uma condição: "”, sorriu.