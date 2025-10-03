Montenegro espera "onda à moda da Nazaré" para PSD vencer eleições

"É para mim muito reconfortante regressar à Nazaré e sentir que a onda está a crescer. Sentir que estamos em direção a formar uma grande onda, uma onda à moda da Nazaré, para podermos vencer as próximas eleições autárquicas e devolver a liderança desta autarquia ao PSD", afirmou.

Luís Montenegro chegou à Nazaré já com algum atraso devido à reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, o que acelerou os contactos com a população à beira-mar, ao lado do candidato apoiada pelo PSD, o independente Serafim António Silva.

Em declarações aos jornalistas, que o queriam questionar sobre assuntos da atualidade, como a situação dos ativistas portugueses detidos em Israel ou das aeronaves norte-americanas que passaram pelas Lajes sem autorização prévia do Governo, o líder do PSD fez questão de fazer um ponto prévio.

"Antes de mais, quero saudar este nosso reencontro na campanha eleitoral autárquica numa terra onde apresentamos uma candidatura muito forte para reconquistar a presidência da Câmara Municipal da Nazaré", afirmou, em tom bem-disposto, o também primeiro-ministro.

Montenegro, que regressou hoje à campanha do PSD depois de ter estado dois dias ausente com agenda como primeiro-ministro em Copenhaga, disse sentir que "a campanha que tem decorrido com uma onda crescente".

"Inspirados pela beleza natural da Nazaré e com as suas famosas ondas, vamos renovar o nosso espírito de abordagem nesta última semana: nesta reta final da campanha eleitoral autárquica tem não só decorrido com muito entusiasmo nas ruas, como com uma perspetiva muito positiva em termos de resultado", afirmou.

Das mãos do candidato à Nazaré, recebeu logo um caderno com várias reivindicações, gracejando: "Costuma-se dizer que não há almoços grátis e não há dúvida".

Ao empresário, Montenegro admitiu que "não é o Governo que vai fazer tudo sozinho", em matérias como a saúde, educação ou habitação, mas defende que o seu executivo em criado todas as condições para as autarquias desenvolverem os seus projetos.

"Nós, quando chegámos ao Governo, das primeiras decisões que tomámos foi desbloquear todos os processos de candidatura, nomeadamente no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) para investimentos nas escolas", disse.

Montenegro deixou um reparo ao anterior executivo do PS, dizendo que esses processos "estavam parados e hierarquizados não em função das prioridades, mas em função da hora a que tinham aparecido no Ministério".

"Deu-se uma circunstância coincidente, que foi as primeiras horas foram todas tomadas pelas Câmaras socialistas, estavam mais atentas naquele dia", assinalou.

No entanto, admitiu que há uma parte que dependerá das autarquias, nomeadamente em matéria de habitação.

"Serafim, não é por falta de disponibilidade que a Nazaré não tem projetos para poder resolver o problema da habitação (...) Mas é preciso que no território as autarquias locais façam também a sua parte: porque eu não posso apontar uma pistola às pessoas para virem construir casas na Nazaré", admitiu.

Na Nazaré, o atual presidente do PS, Manuel Sequeira, não se recandidata (depois de ter substituído há um ano Walter Chicharro, entretanto eleito deputado) e os socialistas apostam no presidente da Junta de Freguesia da Nazaré, João Formiga.