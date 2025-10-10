Na caixa da carrinha, Nuno Melo aplaude candidatos que concorrem contra partidos "código postal"

por Oriana Barcelos - Antena 1

É campanha à antiga. Febras na brasa, finos sempre a sair, e um líder partidário a discursar em cima de uma carrinha, rodeado de um sistema de som improvisado, que às vezes falha

Na plateia, algumas dezenas de pessoas estão atentas à mensagem de Nuno Melo - e reagem, rindo, quando o presidente do CDS-PP diz que está em Silva Negra, quando, na verdade, está em Silva Escura, freguesia de Sever do Vouga. "É só uma questão de densidade cromática", responde.

Silva Escura tem pouco mais de 1900 habitantes. Alguns - não muitos - vieram ao Largo do Nicho apoiar os candidatos das listas centristas à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal de Sever do Vouga.

"Não somos os melhores oradores, mas para trabalho não tenham problemas que estamos cá", argumenta Eugénio Martins - Genito, para quem conhece -, cabeça de lista à autarquia local. 

Nuno Melo não se importa. O presidente do partido diz preferir fazedores a oradores, e é isso, garante, que são os candidatos do CDS-PP: fazedores.

Nestas duas semanas de campanha eleitoral, o líder centrista desdobrou-se em comícios e ações de campanha na rua para dizer que os candidatos do CDS-PP são diferentes. Fê-lo ontem, mais uma vez, em Sever do Vouga. 

"Esta candidatura não é apenas do CDS - é do CDS e junta independentes. Nós sabemos que, muitas vezes, em Portugal, o símbolo de um partido é como o código postal, é meio caminho andado. Quem se candidate pelo PS ou quem se candidate pelo PSD tem mais facilidade: podem lá pôr mais ou menos quem seja e, por pouca qualidade que tenha, porque vai por esses partidos, tem garantidamente muitos votos. O CDS compensa isto com a grande qualidade dos seus candidatos", considera Nuno Melo.

É por ter bons candidatos, na ótica do líder centrista, que o partido tem esperança nestas eleições. Espera bons resultados em Sever do Vouga e em Montemor-o-Novo, distrito de Évora, onde Nuno Melo esteve, também, esta quinta-feira. 

É uma tarefa difícil - afinal, nunca a direita conseguiu entrar no concelho -, mas o presidente do CDS-PP acredita que os eleitores já não têm alternativas. "Ao PS já se viu do que é capaz, que é muito pouco, e o Partido Comunista Português não traz nada que possa, realmente, fazer com que Montemor se desenvolva", afirmou. 

Nuno Melo diz que Montemor-o-Novo é uma das grandes apostas do partido - e espera ser surpreendido no domingo.
