Não são as sondagens que votam no Porto, lembra Paulo Raimundo

Acompanhado pela candidata da CDU à Câmara do Porto, Diana Ferreira, o líder do PCP pediu aos portuenses que escolham um "Porto para todos".





Ao longo do percurso, algumas centenas de apoiantes foram entoando cânticos como "Vota CDU, vota em gente como tu" e "CDU, voto eu e votas tu" e distribuiram panfletos aos transeuntes.

Apesar de algumas sondagens, darem a eleição de um vereador pela CDU como "", Paulo Raimundo disse estar confiante de que não só Diana Ferreira vai suceder à histórica vereadora comunista Ilda Figueiredo, como

Perto do início da arruada, Paulo Raimundo cruzou-se com Maria Fernanda, vendedora ambulante já conhecida nesta zona do Porto como “Tia Nanda da Sé”, que tentou que o secretário-geral do PCP lhe comprasse meias.





Apesar de não conseguir fechar negócio, Maria Fernanda conseguiu, ainda assim, transmitir as suas preocupações ao secretário-geral do PCP e a Diana Ferreira, designadamente o facto de receber muitas multas por estar a vender na rua.





Depois da arruada em Santa Catarina o Secretário Geral do PCP foi comer sopa de peixe e sardinhas na brasa, com os pescadores de Angeiras, Matosinhos.





No discurso criticou quem faz um retrato do país "em que está tudo bem", o "país em que tudo está a crescer, cresce a economia, crescer o PIB". "Como se algum de nós comesse PIB". "Aqui ninguém come PIB" ironizou. Aqui, acrescentou,"comemos uma extraordinária sopa de peixe".