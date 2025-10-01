Nuno Melo promete ser "muito combativo" onde o CDS vai a votos sozinho
Foto: Oriana Barcelos
Para o CDS-PP, as autárquicas são eleições diferentes. Por isso, quem define a estratégia, neste combate eleitoral, é quem está no terreno. Assim se explica que nem sempre haja AD nos boletins de voto: nuns concelhos o partido vai sozinho, noutros vai em coligação - e as alianças nem sempre são com os social-democratas.
Nesta altura, a agenda dos dois líderes partidários só prevê um encontro. Deve ser em Santarém, na próxima quarta-feira, dia oito de outubro. Isso não significa, porém, que a parceria PSD/CDS-PP esteja a enfraquecer. Mas há uma mensagem que Nuno Melo quer passar: o CDS-PP importa. "Quando, no dia das eleições, se vê nas televisões o mapa autárquico, quase sempre pintado de rosa ou de laranja, o facto é que em grande parte dessa dimensão laranja estão lá coligações com o CDS, onde os votos do CDS foram fundamentais para a vitória. Portanto, essas coligações não são laranja apenas - são laranja, mas também são azul cor do CDS", sublinhou.
E há mais, lembra o líder do CDS-PP: o partido foi, até agora, a quarta força autárquica no país, com 1752 eleitos e seis câmaras municipais - Ponte de Lima (Viana do Castelo), Vale de Cambra, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha (Aveiro), Santana (Madeira), e Velas (São Jorge, Açores).
O objetivo, nesta corrida eleitoral, é manter esses lugares e, se possível, crescer. É por isso que o partido concorre sozinho, ou a liderar coligações, em 50 concelhos do país. "O CDS, mesmo nos piores momentos, teve sempre relevância em eleições autárquicas e eu acredito que assim voltará a ser, porque nós temos grandes candidatos, temos quadros muito bons. É por isso que eu estou realmente confiante em relação ao que vai acontecer no próximo dia 12 de outubro", concluiu Nuno Melo.