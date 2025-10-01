Praça Central. Évora: a luta contra a pulverização de votos
Ao contrário do passado, em que a CDU chegou a ter mais de 70 por cento dos votos, concentrando todo o poder na Câmara de Évora, elegendo 6 em 7 vereadores, Nas últimas eleições autárquicas houve uma pulverização de votos. Quatro forças dividem os sete vereadores, com CDU, PS e PSD/CDS com 2 eleitos cada.
Nestas eleições surgem figuras centrais como por exemplo o eurodeputado e ex-líder parlamentar do PCP, João Oliveira, como candidato da CDU a tentar manter o poder na Câmara.
Henrique Sim Sim reaparece como líder da coligação PSD/CDS que há quatro anos teve a maior votação de sempre em autárquicas.
Junta-se de novo o Movimento Cuidar de Évora que em 2021 elegeu um vereador. À esquerda concorre o Bloco. Na equação entra o Chega. E, pela primeira vez, a Iniciativa Liberal.
É neste quadro que se desenrolam as eleições com a CDU a tentar manter o poder; o PS a querer de novo a Presidência; o PSD/CDS à espera do melhor resultado que lhe permita gerir o município.