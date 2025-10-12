Projeção da Católica aponta para empate técnico em Lisboa e no Porto

Em terceiro lugar surge o PCP, com oito a 11 por cento dos votos e logo de seguida o Chega, com sete a dez por cento, o que significa que podem conseguir entre um a dois mandatos.

Os restantes sete candidatos à Câmara Municipal de Lisboa conseguem no máximo um por cento dos votos, de acordo com a projeção.



No Porto, o cenário também é de empate entre o candidato da coligação PSD/CDS/IL e o do Partido Socialista, embora com vantagem para Pedro Duarte. De acordo com a projeção, Pedro Duarte tem entre 36 a 40 por cento dos votos e Manuel Pizarro tem entre 33 a 37 por cento, o que em mandatos se traduz a entre cinco a sete.



O Chega surge em terceiro lugar, com seis a nove por cento dos votos, o que permite eleger um mandato.

Empatados com quatro a seis por cento dos votos estão o candidato independente Filipe Araújo e a candidata da CDU, Diana Ferreira, o que significa que podem eleger até um deputado.

Empate técnico em seis de nove autarquias

A projeção analisou também as autarquias de Coimbra, Braga, Sintra, Vila Nova de Gaia, Faro, Loures e Setúbal. No total, das nove autarquias, a projeção da Católica aponta para empate técnico em seis. Para além de Lisboa e Porto, há também empate em Braga, Sintra, Vila Nova de Gaia e Setúbal.





Em Coimbra, a projeção aponta para uma vitória da coligação PS/Livre/PAN, com 42 a 46 por cento dos votos para a candidata Ana Abrunhosa.



Em segundo lugar, com 35 a 39 por cento, surge o candidato da coligação PSD/CDS/IL/NC/PPM/VP/MPT, José Manuel Silva. O Chega surge em terceiro lugar, com sete a dez por cento dos votos.



Em Faro, a vitória é para o candidato do Partido Socialista, António Pina, que obtém entre 39 e 44 por cento dos votos. Em segundo lugar, segundo a projeção, está o candidato da coligação PPD/PSD/IL/CDS/PAN/MPT, com 32 a 36 por cento dos votos. Em terceiro lugar surge o Chega, com 13 a 16 por cento dos votos.

Em Loures, a projeção dá uma nova vitória a Ricardo Leão, do PS, que consegue entre 44 a 48 por cento dos votos. Em segundo lugar surge o Chega, com 17 a 20 por cento dos votos. A coligação do PSD/CDS surge em terceiro, com 14 a 17 por cento dos votos.



Em Braga, há projeção de empate entre o candidato do PS/PAN, António Braga, e o candidato do PSD/CDS/PPM, João Rodrigues. António Braga tem ligeira vantagem, com 22 a 26 por cento dos votos. João Rodrigues surge logo de seguida, com 20 a 24 por cento dos votos. Em terceiro lugar surge o candidato independente Ricardo Silva, com 19 a 23 por cento dos votos.



Em Sintra, o empate é entre Marco Almeida (PSD/IL/PAN) e Ana Mendes Godinho (PS/Livre). Marco Almeida surge com 33 a 37 por cento dos votos e a ex-ministra com 32 a 36 por cento. O Chega fica em terceiro, com 19 a 22 por cento dos votos.

Em Vila Nova de Gaia, a projeção dá empate à coligação do PSD/CDS/IL (39 a 43 por cento dos votos) e ao PS (37 a 41 por cento dos votos). Em terceiro surge o Chega, com oito a 12 por cento dos votos.

Em Setúbal, o empate é entre a candidata independente Maria das Dores Meira (29 a 34 por cento dos votos) e o candidato socialista, Fernando José (27 a 31 por cento dos votos). Em terceiro lugar surge o Chega, com 16 a 21 por cento dos votos.







Ficha técnica



Esta sondagem foi realizada pelo CESOP-Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 12 de outubro de 2025. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Autárquicas no município. Foram selecionadas cinco freguesias do concelho, de modo a que as médias dos resultados eleitorais das eleições autárquicas de 2013, 2017 e 2021 nesse conjunto de freguesias (ponderado o número de inquéritos a realizar em cada uma) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados ao nível do concelho de cada uma das cinco listas mais votadas. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 3259 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 79%.



Ambos têm entre 37 a 42 por cento dos votos, o que em mandatos corresponde a entre seis a nove.