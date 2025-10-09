PSD espera conquistar Castelo Branco ao PS

O presidente do Partido Social Democrata andou pelas ruas acompanhado por José Augusto Alves, candidato pela coligação PSD/CDS-PP, que tem o apoio do movimento independente "Sempre". Luís Montenegro reconhece que o contexto é "difícil porque o partido socialista governa há mais de 3 décadas esta câmara", mas acredita que desta vez foi possível alcançar um nível de abrangência muito grande e que "está tudo em aberto".





Esta quarta-feira, a campanha do PSD passou ainda por Tomar e terminou em Santarém. No discurso ao jantar que contou com a presença de Nuno Melo, presidente do CDS-PP, Luís Montenegro fez questão de sublinhar a importância de os municípios trabalharem em articulação com o governo.





Montenegro usou o exemplo do atual presidente da autarquia e candidato do PSD e do CDS-PP, João Teixeira Leite, para elogiar os investimentos feitos e a relação de parceria que tem havido neste caso entre o poder nacional e o poder local. "Quando nós temos os mesmos valores, é fácil servir a nossa comunidade", disse.