Política
Autárquicas 2025
Rui Tavares não depende do PS para gritar vitória e confia que não vai haver "abraço de urso"
Foto: Camila Vidal
São três as ex-ministras socialistas que o Livre apoia nas Autárquicas. Já são muitas as ações em que Rui Tavares aparece ao lado de Alexandra Leitão, em Lisboa, e no penúltimo dia de campanha não foi exceção.
No dia anterior, esteve na arruada de Ana Abrunhosa, em Coimbra, um dos momentos mais participados da campanha do Livre.
Rui Tavares insiste que há "geometria variável" nos vários concelhos onde aparece no boletim de voto e que isso não significa que o partido não tem peso sozinho. Insistiu, aliás, por onde foi passando, na ideia de que "o Livre é um partido autárquico" e não concorre "como passatempo". O líder do partido reconhece que é onde se apoiam candidatas socialistas que "é para ganhar", mas não se considera demasiado dependente dos socialistas para gritar vitórias, até porque elas podem vir das juntas de freguesia ou das estreias de vereadores do Livre.
Ainda sobre a geometria variável de que vem falando, explica que "o papel" do Livre " não é de estarmos acantonados, não é de estarmos a viver permanentemente no 18 de maio deste ano", aludindo às Legislativas, que não exigiam as mesmas coligações.