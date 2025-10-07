Se for presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte vai mexer pouco no STOP

convertido em espaço de criação artística.O candidato diz ainda que "ao contrário daquilo que pode ser uma ideia ainda generalizada na cidade" de que o STOP está ao abandono,Os candidatos não trocaram grandes palavras e o percurso não se cruzou, mas houve um desafio lançado por Hélder Sousa, candidato pelo partido da papoila.O centro comercial STOP funciona em condições precárias. Há proprietários em desacordo sobre a gestão do espaço e incerteza quanto ao futuro. Em 2023, chegou a fechar portas por ordem da Câmara liderada por Rui Moreira, deixando dezenas de artistas sem "casa". A Câmara alegou problemas com as licenças e de segurança, mas cedeu aos protestos e reabriu o espaço pouco depois, com bombeiros sempre à porta durante vários meses.