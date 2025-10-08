Segurança e imigração marcam a agenda de campanha do PSD no Algarve
Foto: António Pedro Santos - LUSA
A culminar uma jornada pelo sul do país, de Évora a Albufeira, o líder do PSD veio dar um empurrão a vários candidatos, em municípios onde o Chega venceu nas últimas eleições legislativas.
E fê-lo com discursos muito centrados na segurança e na imigração, temas que fazem parte da agenda do Chega.
Em Albufeira, por exemplo o adversário a abater nas próximas eleições autárquicas parece estar bem identificado.
É Rui Cristina, cabeça de lista pelo Chega e que, sem ser nomeado, mereceu uma parte da intervenção de Luis Montenegro durante o jantar comício que encerrou este dia de campanha pelo Algarve.
e foi mesmo eleito para a Assembleia da República. Agora é candidato em Albufeira.
E Montenegro acusou-o de ser alguém que anda a saltar de sítio em sítio, depois de se ter desfiliado do PSD, em janeiro de 2014.
Mas não foi neste detalhe que se percebeu a necessidade de virar baterias contra o Chega.
Quase todos os discursos ao longo da tarde e noite, tanto dos candidatos como os do líder do PSD, incluíram os temas da segurança e da imigração. Temas muito utilizados pelo partido de André Ventura no Algarve nas últimas legislativas e que lhe valeram a eleição de três deputados e a vitória na região.
No dia em que comemorou 25 anos de casado, efeméride lembrada aos microfones do comício no Espaço Multiusos de Albufeira, e com a mulher ao lado, o presidente do PSD falou durante vários minutos nestas questões da segurança e da imigração.
Admitiu que é necessário mais policiamento, mais visibilidade, mais prevenção e uma adequação entre decisões que são municipais com decisões que são nacionais.