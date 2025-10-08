Segurança e imigração marcam a agenda de campanha do PSD no Algarve 

E fê-lo com discursos muito centrados na segurança e na imigração, temas que fazem parte da agenda do Chega.





Em Albufeira, por exemplo o adversário a abater nas próximas eleições autárquicas parece estar bem identificado.





É Rui Cristina, cabeça de lista pelo Chega e que, sem ser nomeado, mereceu uma parte da intervenção de Luis Montenegro durante o jantar comício que encerrou este dia de campanha pelo Algarve.





Rui Cristina já foi candidato à Câmara de Loulé pelo PSD, já foi deputado social democrata, mas

e foi mesmo eleito para a Assembleia da República. Agora é candidato em Albufeira.





E Montenegro acusou-o de ser alguém que anda a saltar de sítio em sítio, depois de se ter desfiliado do PSD, em janeiro de 2014.





Mas não foi neste detalhe que se percebeu a necessidade de virar baterias contra o Chega.





Quase todos os discursos ao longo da tarde e noite, tanto dos candidatos como os do líder do PSD, incluíram os temas da segurança e da imigração. Temas muito utilizados pelo partido de André Ventura no Algarve nas últimas legislativas e que lhe valeram a eleição de três deputados e a vitória na região.





No dia em que comemorou 25 anos de casado, efeméride lembrada aos microfones do comício no Espaço Multiusos de Albufeira, e com a mulher ao lado, o presidente do PSD falou durante vários minutos nestas questões da segurança e da imigração.





Admitiu que é necessário mais policiamento, mais visibilidade, mais prevenção e uma adequação entre decisões que são municipais com decisões que são nacionais.





Já quanto à imigração, concordou com o candidato da coligação PSD/CDS e actual presidente da Câmara de que a imigração é importante para a a economia de Albufeira, mas que esta. Quem vem ilegal e não as pretende cumprir