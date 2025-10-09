Silêncios e certezas...

Paulo Fernandes, no Fundão, não abre a boca sobre em quem vai votar.





No distrito de Coimbra, o fim de linha de vários autarcas, abre a porta a várias mudanças.





O PS não tem candidato em Boticas.





A análise de Pedro Luís Silva do Jornal O Minho, Nuno Francisco, do Jornal do Fundão, António Alves, do Notícias de Coimbra, e Luís Mendonça, do Notícias de Vila Real.



