Silves, onde o voto é volátil

Nos quase 680 km² de área, que vai da fronteira como Alentejo até ao mar vivem perto de 38 mil habitantes. A população cresceu na última década, contrastando com a tendência nacional. Silves é um dos concelhos algarvios em expansão demográfica.

. Mas nem sempre foi assim, o município já foi anteriormente liderado pelo PSD e pelo PS.

A volatilidade do voto está bem patente no facto de a CDU que tem maioria absoluta e 4 vereadores na autarquia, não ter ido além de cinco por cento nas últimas legislativas, ganhas com larga margem pelo Chega.





. Mas o Chega, dizem, tem feito uma grande aposta para, entre outras câmaras do Algarve, conquistar Silves.

Aconteça o que acontecer, o contexto político vai sempre mudar, uma vez que a atual presidente Rosa Palma atingiu o limite de três mandatos consecutivos e não se pode recandidatar. A CDU escolheu a actual vice-presidente para encabeçar a lista, Luísa Conduto.





Sofia Belchior lidera a lista do PS. João Garcia é a aposta da coligação que junta PSD, CDS e IL. E José Paulo de Sousa é o candidato do Chega. BE, Livre e PAN concorrem em coligação, mas numa lista para a Assembleia Municipal.