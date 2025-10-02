Só um partido fala de segurança? Livre nega e avisa que é "conto do vigário"
Fotos: Camila Vidal
De visita a Vila Franca de Xira, Rui Tavares foi interpelado por um eleitor, antigo agente e sindicalista da PSP, que avisou o porta-voz do Livre que é preciso que mais partidos falem de segurança.
Rui Tavares respondeu que não é só o Chega a falar do tema, e avisou que as forças de segurança não podem cair no "conto do vigário" dos que muito prometem, mas colocam as pessoas "numa situação de polariação com a sociedade".