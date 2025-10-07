Susana Garcia não foi bem recebida na Cova da Moura
Foto: Alexandra Sofia Costa
A candidata do PSD ouviu elogios mas sobretudo criticas e pessoas a dizer que não é bem-vinda ao bairro.
Na Amadora, Suzana Garcia foi à Cova da Moura. A candidata do PSD percorreu o bairro que prometeu erradicar caso seja eleita.
Também na área da habitação, a candidata pretende construir 2.500 fogos para a classe média, com rendas acessíveis, sublinhando que a Amadora "foi o único concelho da Área Metropolitana de Lisboa que não construiu habitação nos últimos 12 anos".
A Câmara Municipal da Amadora pertence neste momento ao Partido socialista. Além de Suzana Garcia, concorrem à Câmara da Amadora o atual presidente, Vítor Ferreira (PS), João Pimenta Lopes (PCP/PEV), Anabela Ferreira (BE), Rui Paulo Sousa (Chega) e Hugo Lourenço (Livre).