"Vamos pôr a IL a levantar voos". E a triplicar o número de eleitos

Pela primeira vez, Mariana leitão assume uma ambição: triplicar o número de eleitos em relação às eleições autárquicas de 2021. Em Viseu, bastião social-democrata, visitou o aeródromo e uma escola de aviação, criada em parceria público privada.

“Vamos ver a IL levantar voo”, soltou Mariana Leitão. “E sem muletas”, acrescentou a candidata da Iniciativa Liberal à Câmara de Viseu, Hélia Marta.





Viseu é um dos 59 concelhos em que a IL concorre sozinha (em outros 29 vai coligada com o PSD). Pela frente, tem o peso pesado social-democrata Fernando Ruas, autarca de Viseu desde finais dos anos 90, com interrupções por limitação de mandatos e que voltou à cadeira grande dos paços do município em 2021.





"Estudámos bem todas as coligações. Somos um partido reformista, só nos coligámos onde achámos que os nossos eleitos iriam contribuir para mudar e melhorar a vida das pessoas", explicou. Mariana Leitão explicou alguns critérios., explicou.

