Ventura declara Algarve "grande bastião do Chega", fala em início de "conquista do país" a partir do sul

Teresa Borges

Em Portimão, o presidente do Chega liderou uma arruada participada, ao som de bombos, e que terminou junto à Câmara Municipal, uma das Câmaras que o Chega ambiciona conquistar no dia 12 de outubro.



“A massa humana que aqui temos mostra bem como tudo se está a conjugar para uma grande vitória no Algarve no dia 12. Eu acho que era muito importante conseguirmos transformar o resultado das legislativas nessa possibilidade de governar a nível local.”



Faro foi o primeiro círculo eleitoral conquistado pelo Chega em 2024. É no Algarve que André Ventura acredita que será dado o primeiro passo em direção a algo maior. “Acho que o Algarve vai ser um grande laboratório do Chega a nível nacional, no sentido em que provavelmente será o distrito onde mais câmaras vamos vencer”, refere, em declarações aos jornalistas.



Em Portimão, André Ventura andou pelas ruas da cidade acompanhado pelo candidato à Câmara Municipal, João Paulo Graça, deputado e líder distrital.