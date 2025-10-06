Ventura intensifica agenda em "sprint" para a vitória"
No arranque da segunda semana de campanha, André Ventura intensificou a agenda. Cinco ações em menos de dez horas, nas duas margens do Rio Tejo. O líder do Chega chama-lhe um "sprint" final até 12 de outubro.
“Neste momento estamos em modo 'sprint" de vitória para procurar ter uma grande vitória nas eleições autárquicas”, afirmou o líder do Chega esta segunda-feira em declarações aos jornalistas.
Moita, distrito de Setúbal, foi o primeiro ponto de paragem. Lá, numa das regiões mais afetadas pelos constrangimentos nos serviços de urgência de obstetrícia, André Ventura pediu um “cartão vermelho ao Governo” no que toca aos encerramentos de maternidades.
As críticas ao Governo continuam na ação de campanha seguinte. Em Lisboa, numa passagem pelo bairro de Chelas, André Ventura acusou o executivo liderado por Luís Montenegro de mentir e de falhar aos polícias, e considerou que estes profissionais “não podem esperar muito” do Governo.
À tarde, a caravana do Chega apostou nos arredores da capital. No programa, três concelhos onde o Chega candidata às presidências de Câmara deputados do partido: Sintra, Oeiras e Torres Vedras. O partido aposta em praticamente todo o grupo parlamentar para encabeçar listas no poder local. André Ventura assume que uma vitória expressiva nas autárquicas poderá levar a uma reorganização do grupo parlamentar, mas prefere olhar para esse cenário como um “problema bom”. Reportagens de Teresa Borges.
“Nós temos de ter uma rede autárquica de cartão vermelho ao Governo, também nesta matéria da saúde. Porque não é aceitável que continuem a nascer bebés fora de ambulâncias como se fôssemos um país do terceiro mundo”, referiu o líder do Chega.
