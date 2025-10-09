Ventura promete nova "quebra do bipartidarismo", diz que autarcas do Chega "serão modelo de governação"

No penúltimo dia de campanha, o lider do Chega rumou a norte, ao distrito do Porto,, para uma visita à feira semanal de Gondomar, juntamente com o candidato do partido à presidência do município, o deputado Rui Afonso.", afirmou Ventura, em declarações aos jornalistas.Em Gondomar, na primeira feira que visitou nesta campanha, André Ventura foi o foco das atenções. Do candidato à presidência da Câmara, Rui Afonso, pouco se ouviu a voz. O presidente do Chega foi abordado por dezenas de pessoas, enquanto percorria algumas das bancas da feira, de quem, numa manhã marcada pela entrega da proposta do OE para o próximo ano no Parlamento.

“Quais são as suas ideias para as pequenas e médias empresas?”, questionou uma feirante, à passagem de André Ventura. “É baixar os impostos, a carga burocrática e a segurança social”, respondeu de imediato o líder do Chega.





“Tem de se lembrar de nós, não é só dos grandes, proteger sempre os grandes”, insistiu a comerciante.

A poucos dias das eleições autárquicas, André Ventura garantiu também que os autarcas eleitos pelo Chega serão “” da governação do partido. “", sublinhou o líder do Chega.