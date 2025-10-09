Política
Autárquicas 2025
Ventura promete nova "quebra do bipartidarismo", diz que autarcas do Chega "serão modelo de governação"
Foto: Miguel A. Lopes - LUSA
André Ventura saiu de Gondomar, território socialista, a defender que o bipartidarismo vai voltar a "quebrar" no dia 12 de outubro.
"Desde o 25 de Abril nunca tivemos nenhum partido a ameaçar também o domínio territorial autárquico de outros partidos. Já aconteceu no dia 18 de maio, com a quebra do bipartidarismo, e o bipartidarismo vai quebrar novamente no dia 12, esse é o grande objetivo", afirmou Ventura, em declarações aos jornalistas.
Em Gondomar, na primeira feira que visitou nesta campanha, André Ventura foi o foco das atenções. Do candidato à presidência da Câmara, Rui Afonso, pouco se ouviu a voz. O presidente do Chega foi abordado por dezenas de pessoas, enquanto percorria algumas das bancas da feira, de quem ouviu manifestações de apoio e muitos pedidos de fotografias.
O Orçamento do Estado também foi tema nas interações, numa manhã marcada pela entrega da proposta do OE para o próximo ano no Parlamento.
“Quais são as suas ideias para as pequenas e médias empresas?”, questionou uma feirante, à passagem de André Ventura. “É baixar os impostos, a carga burocrática e a segurança social”, respondeu de imediato o líder do Chega.
“Tem de se lembrar de nós, não é só dos grandes, proteger sempre os grandes”, insistiu a comerciante.
A poucos dias das eleições autárquicas, André Ventura garantiu também que os autarcas eleitos pelo Chega serão “o modelo” da governação do partido. “O grande peso de responsabilidade que há sobre eles é muito, nós temos que ter tolerância zero à corrupção e isso tem que se ver também nos autarcas, é uma exigência, é uma exigência fundamental", sublinhou o líder do Chega.