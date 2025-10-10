Vinhais

por Afonso de Sousa

"Uma Terra dos Diabos". A expressão é dada por causa de uma tradição na quarta feira de cinzas que se transformou num evento denominado “Mil Diabos à Solta” que leva a Vinhais milhares de pessoas no início da quaresma católica.

Esta é só uma das tradições que resiste numa terra onde a autenticidade das pessoas ainda se mantem. Por Vinhais, há quem pense que se deveria exportar essa ideia de uma qualidade de vida única para atrair pessoas.

Reportagem de Afonso de Sousa.
