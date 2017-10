PSD reúne-se em Conselho Nacional com direção do partido na agenda

RTP03 Out, 2017, 11:54 | Autárquicas 2017

Se estivesse no lugar de Passos Coelho, “já tinha saído”, afirmou Nuno Morais Sarmento, na RTP, esta segunda-feira à noite. Sarmento considera que, sobretudo, é necessário um reposicionamento do PSD.



Rui Rio e a liderança

Ângelo Correia não deixa margem para dúvidas sobre a sua posição. "Se Passos pensa que tem condições de recandidatura, não tem. Já passou o seu tempo", afirmou o histórico social-democrata à Antena 1.Para Ângelo Correia, o atual líder do PSD só deverá continuar até ao próximo congresso, criticando o discurso de Passos em que assume responsabilidade sobre o resultado nas eleições Autárquicas, mas não tira as devidas consequências. Ou seja, sair.Passos Coelho reiterou no domingo que não se iria demitir na sequência de resultados de eleições locais, mas prometeu uma "reflexão aprofundada" sobre se irá ou não recandidatar-se ao cargo nas diretas previstas para o início do próximo ano.No final de uma reunião esta segunda-feira com o Presidente da República, Passos foi questionado sobre a reflexão que estava a efetuar, mas o líder do PSD considerou a resposta “prematura” nessa altura, remetendo para as reuniões desta terça- feira uma “avaliação mais detalhada”."Só depois disso é que poderemos dizer alguma coisa do ponto de vista de uma mensagem nacional que possa ter relevância. E eu não vou, até lá, fazer especulação sobre qual vai ser a avaliação que faremos nos órgãos próprios", declarou.Entre os conselheiros que estarão na Comissão Nacional deverá estar Paulo Rangel, que já antes disputou a liderança do partido com Passos Coelho. Fonte do gabinete do eurodeputado disse à agência Lusa que Rangel cancelou compromissos em Estrasburgo para poder estar esta noite em Lisboa.A imprensa dá conta das movimentações de Rui Rio. Entre elas um jantar em Azeitão com algumas figuras importantes do partido, entre elas Manuela Ferreira Leite, Morais Sarmento, Ângelo Correia, Feliciano Barreiras Duarte e José Eduardo Martins. O DN diz que o ex-autarca terá vindo a fazer contactos políticos, que foram acelerados com a hecatombe dos resultados autárquicos.Os jornais aventam ainda a possibilidade de Luís Montenegro avançar na corrida à liderança, embora algumas fontes citadas exprimirem dúvidas quanto ao timing que agora se impõe e fazendo condicionar uma candidatura aos adversários que possam avançar.O jornal Público diz que “em voz alta e em surdina há vozes no PSD a pressionar Passos Coelho a desistir”. O Expresso escreve que “parece quase certo” que Passos não se vai recandidatar.A reunião esta noite do Conselho Nacional deverá ser crucial para a decisão de Passos Coelho e também para a eventualidade de outros nomes para a corrida ao PSD.