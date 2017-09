Rui Moreira contesta "sondagem falsa"

RTP27 Set, 2017, 17:12 / atualizado em 27 Set, 2017, 17:43 | Autárquicas 2017

Numa mensagem publicada no Facebook e na página oficial da campanha, Rui Moreira fala de uma sondagem “falsa” com “erros grosseiros” nos questionários e metodologias que foram utilizadas.



Em resposta aos microfones da RTP, o candidato à Câmara do Porto recusou-se a comentar os resultados da sondagem publicada esta quarta-feira, mas acabou por emitir um comunicado nas redes sociais, criticando a “informação deturpada” e “omissões graves” que, segundo o candidato, determinaram o resultado do estudo de opinião.



A reação à sondagem ressalva mesmo que o erro “mais gritante” da sondagem é a omissão do nome de Rui Moreira nas simulações de boletim de voto e que o “nome da candidatura contém erros”.



Diz Rui Moreira que a declaração de intenção de voto foi feita através de um "ecrã de telemóvel" onde faltava informação sobre as candidaturas e os candidatos e questiona ainda o critério usado para a escolha das freguesias inquiridas nesta sondagem.







"Tem estado em curso, nos últimos meses, uma operação que visa manipular a opinião pública e condicionar o sentido do voto no Porto por diversos meios e formas", salienta a candidatura de Rui Moreira.



No estudo de opinião da Católica para a RTP e Antena 1, o movimento independente liderado por Rui Moreira e a candidatura socialista de Manuel Pizarro surgem em empate técnico, ambos com 34% de votos, segundo as estimativas da Universidade Católica.

Católica refuta acusações

Em reação às críticas do autarca do Porto, o Centro de Sondagens da Universidade Católica Portuguesa emitiu esta tarde um comunicado, onde se assume como "entidade autónoma, independente e apartidária".



O Centro de Estudos admite "margens de erro e a possiblidade de problemas amostrais", próprios em "trabalhos desta natureza", mas destaca o nível de "elevada fiabilidade" da instituição neste tipo de estudos.



Em relação às críticas de cariz técnico, a Universidade Católica explica que a designação das candidaturas foi retirada da página da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e que, por altura do inquérito, a simulação apresenta não só "a designação do candidato/partido", como também apresenta "o respetivo símbolo".







Mais justifica que a lista de freguesias usada na amostra pode ser encontrada no site da CNE e que segue os critérios seguidos nas eleições de 2005, 2009 e 2013. O Centro de Estudos da Católica refere que a lista de freguesias "é a que melhor representa os resultados globais do concelho nessas eleições, independentemente da natureza dos partidos/listas concorrentes".



A Universidade Católica relembra que a sondagem deste centro de estudos publicada a 26 de setembro de 2013 apontou Rui Moreira com vantagem na eleição para a Câmara do Porto, contra os resultados de outras sondagens conhecidas.



"O Centro de Sondagens da Universidade Católica não existe para agradar a partidos ou candidatos nem para servir as respectivas agendas de campanha", ressalva o comunicado.