Bolsonaro voa da Argentina para Equador e Washington garante vistos

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atravessou a fronteira terrestre com a Argentina, acompanhado pela mulher e as duas filhas, "portando documentos de viagem regulares, sem qualquer impedimento legal", disse a Direção Nacional de Migrações da Argentina num comunicado publicado no X.





De seguida, embarcou num voo privado com destino à cidade de Guayaquil, no Equador, informou a mesma fonte. A aeronave descolou a meio da noite de Puerto Iguazú, no nordeste da Argentina, segundo o site Flight Radar.





Horas antes, o Ministério da Segurança da Argentina tinha negado que o filho de Jair Bolsonaro tivesse entrado no país.

Trump garante vistos

A Administração de Donald Trump já anunciou que vai conceder vistos para os EUA para Flávio Bolsonaro e a sua família.





"O Departamento de Estado irá emitir vistos a Flávio Bolsonaro e à sua família e permitir-lhes a entrada nos Estados Unidos", afirmou um alto funcionário do Departamento de Estado à Associated Press, sob condição de anonimato.



