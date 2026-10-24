Flávio termina campanha em "homenagem ao pai" no Rio de Janeiro

Depois de passar pela capital do estado de Minas Gerais de manhã, o senador do Partido Liberal (PL) terminou o último dia de campanha no seu "berço político", o Rio de Janeiro, onde também começou o percurso do pai, Jair, até à Presidência brasileira, que ocupou entre 2019 e 2022.

A missão de Flávio no domingo é tentar fazer o que o pai não conseguiu: vencer Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e assim cumprir a promessa de indultar o pai e todos aqueles condenados por atentarem contra o Estado democrático de direito após a derrota eleitoral de 2022.

Imagens divulgadas pela campanha mostram o encerramento no Rio de Janeiro, apresentado pela candidatura como um tributo ao antigo Presidente.

"De tantos simbolismos, o encerramento da campanha se transforma em mais uma homenagem ao pai Jair Messias Bolsonaro", escreveu a campanha.

Imagens divulgadas pela campanha mostram a orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, cheia de apoiantes vestidos de verde e amarelo, numa mobilização com partida na Praça do Ó e destino à entrada do condomínio Vivendas da Barra, onde Jair Bolsonaro tem casa.

Horas antes, na zona sul da cidade maravilhosa, Lula da Silva encheu a orla de Copacabana, no último dia de campanha do Presidente, que procura transformar a desvantagem da primeira volta numa vitória inédita no domingo.

O Brasil decide, no domingo, quem será o próximo Presidente do maior país lusófono e da América Latina, numa luta entre o atual chefe de Estado, Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair.

Os dois estão tecnicamente empatados nas sondagens, uma imagem de um país dividido ao meio.

O filho de Bolsonaro conseguiu na primeira volta, em 04 de outubro, uma vantagem de dois pontos percentuais sobre Lula da Silva e perfila-se como favorito na reta final da campanha para as eleições de 25 de outubro.