Líderes internacionais felicitam Lula pela vitória. Seguro e Montenegro salientam relações bilaterais

Lula, eleito para um quarto mandato, governou o país entre 2003 e 2010, numa altura em que os governos de esquerda estavam no poder em vários países da região. Desde que regressou à Presidência, em 2023, tem sido um crítico veemente de Trump.



Em Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel felicitou o "irmão Lula" da Silva por uma "vitória histórica" que "garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social empreendido pelo povo brasileiro".



Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026 . Desde que regressou à Presidência, em 2023, tem sido um crítico veemente de Trump.Em, o presidente Miguel Díaz-Canel felicitou o "irmão Lula" da Silva por uma "vitória histórica" que "garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social empreendido pelo povo brasileiro".

"O Brasil pode contar com Cuba na construção da unidade e integração da nossa Grande Pátria, a América Latina e as Caraíbas", escreveu na rede social X.



O presidente boliviano, Rodrigo Paz, notou que Bolívia e Brasil "são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história partilhada e desafios comuns".

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. 🇧🇴🤝🇧🇷 — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026



"Continuaremos a trabalhar juntos para fortalecer a nossa relação e gerar mais oportunidades para as nossas nações", indicou também na rede social X.



Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela afirmou em comunicado que, "o povo brasileiro deu uma demonstração contundente de compromisso cívico e democrático”, reafirmando "a sua vontade de manter os laços históricos de vizinhança e de cooperação com o Brasil".



A ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina, felicitou o "camarada Presidente Lula", que nestas eleições "soube despertar as paixões e a razão dos seus compatriotas para vencer esta batalha".

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026



Do Equador, o chefe de Estado, Daniel Noboa, felicitou Lula e destacou a importância do trabalho conjunto na região. Noboa salientou que a região “tem inimigos comuns, desafios partilhados e muito a ganhar quando" há um trabalho conjunto.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026



A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também felicitou no domingo o Presidente brasileiro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

"Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, Presidente Lula!", afirmou no domingo nas redes sociais.



Com este resultado, as duas maiores economias da América Latina mantêm governos de esquerda. "Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, Presidente Lula!", afirmou no domingo nas redes sociais.Com este resultado, as duas maiores economias da América Latina mantêm governos de esquerda.





Dos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders referiu que o vencedor das eleições brasileiras "defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia". "E continuará a fazê-lo nos próximos quatro anos", escreveu na X.

Congratulations to Lula on his extraordinary reelection victory in the Brazilian presidential election. Lula has stood up for Brazilian workers & democracy — and will continue to do so in the next four years. — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 26, 2026



Entre os líderes de direita da região, o chileno José Antonio Kast (extrema-direita), aliado de Bolsonaro, informou ter enviado os seus parabéns a Lula. "O Chile e o Brasil têm muito em comum para o futuro", assegurou. "Continuaremos a trabalhar para reforçar as relações entre os nossos países em termos de integração económica e combate ao crime organizado na região".

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región. 🇨🇱🇧🇷 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026



A líder de direita peruana Keiko Fujimori reafirmou, no X, "a nossa vontade de fortalecer a nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazónia — que partilhamos —, em benefício de ambos os nossos povos".

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Vários líderes de direita, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Argentina, Javier Milei, ainda não se pronunciaram em relação a estes resultados.



Já o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, destacou que as relações bilaterais entre Brasília e Otava "floresceram" sob a presidência de Lula. "Aproveitemos esta oportunidade para as fortalecer ainda mais, em conjunto", declarou. Congratulations, President @LulaOficial, on your re-election in Brazil. The relationship between Canada and Brazil has flourished under our partnership. Let’s seize this opportunity to make it even stronger, together — to create major new trade opportunities, protect the environment, and build greater prosperity for both our peoples. — Mark Carney (@MarkJCarney) October 26, 2026 Já o, Mark Carney, destacou que as relações bilaterais entre Brasília e Otava "floresceram" sob a presidência de Lula. "Aproveitemos esta oportunidade para as fortalecer ainda mais, em conjunto", declarou.

Europa, Ásia e África

A vitória de Lula da Silva foi também saudada por vários líderes europeus, asiáticos e africanos.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou esta segunda-feira o seu "amigo" Lula, afirmando que a "democracia e o multilateralismo venceram no Brasil".

Congratulations to my friend @LulaOficial on his electoral victory. Democracy and multilateralism have won in Brazil. Europe’s partnership with Brazil is thriving. We will remain by your side for the years to come. Together we will keep working closely for free and open trade. A rules-based global order. And strong ambitions for our climate. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2026

“Continuaremos ao seu lado nos próximos anos. Juntos, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração em prol de um comércio livre e aberto, de uma ordem mundial baseada em regras e de ambições sólidas para o nosso clima", acrescentou Ursula von der Leyen.



O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, felicitou o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e convidou-o a reforçar a parceria estratégica entre Brasília e Paris por "um mundo mais justo".



“Continuaremos ao seu lado nos próximos anos. Juntos, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração em prol de um comércio livre e aberto, de uma ordem mundial baseada em regras e de ambições sólidas para o nosso clima", acrescentou Ursula von der Leyen.O chefe de Estado francês,, felicitou o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e convidou-o a reforçar a parceria estratégica entre Brasília e Paris por "um mundo mais justo".

Toutes mes félicitations @LulaOficial pour ta réélection. La France et le Brésil ont beaucoup à construire ensemble. Face aux grands défis de notre temps, renforçons notre partenariat stratégique et faisons vivre l’amitié entre nos deux pays au service d’un monde plus juste. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 26, 2026



"França e Brasil têm muito a construir juntos. Perante os grandes desafios do nosso tempo, fortaleçamos a nossa parceria estratégica e concretizemos a amizade entre os nossos dois países ao serviço de um mundo mais justo", escreveu Macron nas redes sociais, após expressar as "mais sinceras felicitações" a Lula pela reeleição.



Pedro Sánchez, o chefe do Governo socialista de Espanha, também celebrou a reeleição do presidente brasileiro de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, avaliando que marca o início da "retoma do progressismo mundial".



¡Gran victoria de @LulaOficial! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026 "Uma grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil vai acontecer em Espanha. A retoma do progressismo mundial acaba de começar", escreveu Pedro Sánchez no X. "França e Brasil têm muito a construir juntos. Perante os grandes desafios do nosso tempo, fortaleçamos a nossa parceria estratégica e concretizemos a amizade entre os nossos dois países ao serviço de um mundo mais justo", escreveu Macron nas redes sociais, após expressar as "mais sinceras felicitações" a Lula pela reeleição., o chefe do Governo socialista de Espanha, também celebrou a reeleição do presidente brasileiro de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, avaliando que marca o início da "retoma do progressismo mundial"."Uma grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil vai acontecer em Espanha. A retoma do progressismo mundial acaba de começar", escreveu Pedro Sánchez no X.





Alemanha juntou-se aos que felicitaram Lula da Silva pela vitória, através do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, e do Presidente do país europeu, Frank-Walter Steinmeier.



"O Brasil, a maior democracia da América Latina, votou. Felicito o vencedor das eleições", Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu Merz na sua conta na rede social X.

Brasilien, die größte Demokratie Lateinamerikas, hat gewählt. Ich gratuliere dem Wahlsieger @LulaOficial. Ich freue mich darauf, die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Brasilien gemeinsam weiter zu vertiefen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 26, 2026 Steinmeier transmitiu a Lula os seus "mais sinceros parabéns" pela reeleição, desejando que continue a alcançar "muito sucesso no desempenho do seu cargo e que continue a tomar sempre as decisões acertadas".

juntou-se aos que felicitaram Lula da Silva pela vitória, através do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, e do Presidente do país europeu, Frank-Walter Steinmeier."O Brasil, a maior democracia da América Latina, votou. Felicito o vencedor das eleições", Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu Merz na sua conta na rede social X.Steinmeier transmitiu a Lula os seus "mais sinceros parabéns" pela reeleição, desejando que continue a alcançar "muito sucesso no desempenho do seu cargo e que continue a tomar sempre as decisões acertadas".





Presidente ucraniano saudou a reeleição de Lula da Silva, escreveu na rede social X que, “para nós, na Ucrânia, é importante que o Brasil continue ativo nos assuntos internacionais e continue a contribuir para a proteção efetiva dos direitos humanos, dos direitos dos povos e dos direitos dos Estados".



Durante a guerra russo-ucraniana, Lula apresentou-se como mediador em busca de uma solução negociada para o conflito.

The election campaign in Brazil was intense, and many around the world closely followed its developments, key moments, and statements. For us in Ukraine, it is important that Brazil remains active in international affairs and continues to contribute to the effective protection of human rights, the rights of peoples, and the rights of states. We thank Brazil for its unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We look forward to expanding our cooperation and congratulate President Luiz Inácio Lula da Silva @LulaOficial on his remarkable election results. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026 O Presidente ucraniano não manteve qualquer contacto público com o candidato da oposição, Jair Bolsonaro - um aliado do Presidente norte-americano, Donald Trump -, que pouco se manifestou publicamente sobre a guerra entre Moscovo e Kiev. Também osaudou a reeleição de Lula da Silva, escreveu na rede social X que, “para nós, na Ucrânia, é importante que o Brasil continue ativo nos assuntos internacionais e continue a contribuir para a proteção efetiva dos direitos humanos, dos direitos dos povos e dos direitos dos Estados".Durante a guerra russo-ucraniana, Lula apresentou-se como mediador em busca de uma solução negociada para o conflito.O Presidente ucraniano não manteve qualquer contacto público com o candidato da oposição, Jair Bolsonaro - um aliado do Presidente norte-americano, Donald Trump -, que pouco se manifestou publicamente sobre a guerra entre Moscovo e Kiev.



Volodymyr Zelensky afirmou ainda que espera intensificar a cooperação com o Brasil sob a nova presidência de Lula.





Também o presidente moçambicano, Daniel Chapo, felicitou o Presidente reeleito do Brasil, Lula da Silva, pela vitória eleitoral, manifestando confiança no reforço da cooperação bilateral e no aprofundamento das relações entre os dois países.



De acordo com um comunicado da Presidência da República, numa mensagem endereçada ao Presidente brasileiro em nome do Governo e do povo moçambicano e em seu próprio nome, o chefe do Estado apresentou as felicitações pela renovação do mandato presidencial, desejando a Lula sucessos no exercício das funções e contínua prosperidade ao povo brasileiro.



"O reforço das relações de amizade, cooperação e parceria entre Moçambique e o Brasil continuará a merecer a nossa melhor atenção, em benefício dos dois povos", afirmou o Presidente moçambicano, citado no comunicado.



As relações entre os dois países foram fortemente reforçadas no último ano, após a visita de Lula da Silva a Maputo.





Já o Presidente angolano sublinhou a vontade expressa pelo povo brasileiro na continuidade das políticas interna e no contexto internacional.



Numa mensagem escrita dirigida ao Presidente eleito do Brasil, João Lourenço destaca que a vitória de Lula da Silva, nas eleições de domingo, "é a expressão da vontade democraticamente manifestada pelo povo brasileiro".



Para João Lourenço, os brasileiros fizeram "a escolha que lhes garante a continuidade de políticas focadas na realização dos seus interesses fundamentais e na preservação do papel ativo do Brasil no contexto internacional".



O chefe de Estado angolano expressa a convicção de que neste novo mandato de Lula da Silva, Angola e o Brasil "manterão e procurarão concretizar os objetivos delineados no âmbito da cooperação bilateral".





Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, felicitou Lula da Silva por esta vitória, defendendo um maior desenvolvimento das relações bilaterais.



"Espero que, durante o seu novo mandato, as relações de amizade entre o Irão e o Brasil se expandam ainda mais e que a cooperação entre ambos os países em áreas de interesse comum avance, em consonância com os interesses partilhados pelas duas nações e com o reforço do multilateralismo, do desenvolvimento e da paz internacional", afirmou.



Expressou a Lula os seus votos de sucesso "nesta importante responsabilidade" à frente do país sul-americano, bem como "votos de prosperidade" para o Brasil, segundo uma mensagem divulgada pela Presidência iraniana.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou a vitória "notável" do seu "querido amigo", manifestando entusiasmo por "aprofundar e alargar ainda mais a parceria estratégica multifacetada entre a Índia e o Brasil".

Heartiest congratulations to my dear friend, President Lula, on his remarkable re-election victory. I look forward to working closely with him to further deepen and expand the multifaceted India-Brazil Strategic Partnership. Together, we will continue to strengthen our cooperation across diverse sectors, advance the shared priorities of the Global South and work towards a more inclusive, equitable and sustainable world. @LulaOficial — Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026 "Juntos, continuaremos a reforçar a nossa cooperação em diversos sectores e a promover as prioridades comuns do Sul", assegurou no X.



"Desejo sinceramente que continue a avançar com determinação rumo ao futuro do Brasil que sempre idealizou", declarou o presidente sul-coreano Lee Jae Myung.



A China felicitou o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela reeleição e manifestou disponibilidade para continuar a trabalhar com o Brasil na construção de uma "comunidade de futuro partilhado" entre os dois países, afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim. Por sua vez, o, Masud Pezeshkian, felicitou Lula da Silva por esta vitória, defendendo um maior desenvolvimento das relações bilaterais."Espero que, durante o seu novo mandato, as relações de amizade entre o Irão e o Brasil se expandam ainda mais e que a cooperação entre ambos os países em áreas de interesse comum avance, em consonância com os interesses partilhados pelas duas nações e com o reforço do multilateralismo, do desenvolvimento e da paz internacional", afirmou.Expressou a Lula os seus votos de sucesso "nesta importante responsabilidade" à frente do país sul-americano, bem como "votos de prosperidade" para o Brasil, segundo uma mensagem divulgada pela Presidência iraniana.O primeiro-ministro indiano,, saudou a vitória "notável" do seu "querido amigo", manifestando entusiasmo por "aprofundar e alargar ainda mais a parceria estratégica multifacetada entre a Índia e o Brasil"."Juntos, continuaremos a reforçar a nossa cooperação em diversos sectores e a promover as prioridades comuns do Sul", assegurou no X."Desejo sinceramente que continue a avançar com determinação rumo ao futuro do Brasil que sempre idealizou", declarou oLee Jae Myung.felicitou o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela reeleição e manifestou disponibilidade para continuar a trabalhar com o Brasil na construção de uma "comunidade de futuro partilhado" entre os dois países, afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim.





Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, felicitou o seu homólogo brasileiro pela reeleição "para um histórico quarto mandato", classificando o resultado como uma "vitória para o sul global".



"Esta vitória vai ressoar para além da costa do Brasil. É uma vitória para o sul global e para as forças progressistas de todo o mundo", escerveu Ramaphosa.

On behalf of the government and the people of South Africa I congratulate my dear brother and friend, President @LulaOficial and the people of Brazil. This victory will echo beyond the shores of Brazil. It is a victory for the global south and progressive forces throughout the world. We affirm our commitment to continue strengthening bilateral relations between our two countries and working closely together in all multilateral fora to forge a just and better world order underpinned by solidarity and adherence to international law. — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) October 26, 2026 "Em nome do Governo e do povo da África do Sul, felicito o meu querido irmão e amigo, o Presidente Lula, e o povo do Brasil", acrescentou o responsável.



Ramaphosa destacou a "estreita relação bilateral e estratégica" mantida entre a África do Sul e o Brasil, baseada na cooperação Sul-Sul e na participação conjunta em fóruns internacionais, como os BRICS. , Cyril Ramaphosa, felicitou o seu homólogo brasileiro pela reeleição "para um histórico quarto mandato", classificando o resultado como uma "vitória para o sul global"."Esta vitória vai ressoar para além da costa do Brasil. É uma vitória para o sul global e para as forças progressistas de todo o mundo", escerveu Ramaphosa."Em nome do Governo e do povo da África do Sul, felicito o meu querido irmão e amigo, o Presidente Lula, e o povo do Brasil", acrescentou o responsável.Ramaphosa destacou a "estreita relação bilateral e estratégica" mantida entre a África do Sul e o Brasil, baseada na cooperação Sul-Sul e na participação conjunta em fóruns internacionais, como os BRICS.





ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel lembrou que o recém-reeleito Presidente do Brasil, Lula da Silva, acusou o país de cometer genocídio em Gaza, referindo considerar o rival, Flávio Bolsonaro, “um amigo de Israel”.



A declaração foi feita por Gideon Saar no âmbito de uma troca de mensagens nas redes sociais com o líder da oposição, Yair Lapid. אצל לפיד הכלומניק שני ידידי ישראל ענקיים - כמו נשיא סרביה ווצ׳יץ׳ והמועמד לנשיאות ברזיל פלביו בולסנרו הם ״שני מקורבים לנתניהו״. נשיא ברזיל לולה האשים את ישראל שהיא מבצעת רצח עם בעזה, תוך השוואה לרצח היהודים בשואה על ידי היטלר. הוא גם טען ש-12.3 מליון (!) ילדים נהרגו בהפצצות במלחמה. בתור אקסטרה- לפיד גם מתנדב לדקלם כמו תוכי את הרטוריקה של לולה על ״עם עם גאווה לאומית שלא היה מוכן לקבל תכתיבים מבחוץ״. זאת, אחרי שידיד ישראל בולסנרו, שהבטיח שיעביר את שגרירות מדינתו לירושלים אם ייבחר, הודיע שהוא אינו מכיר בתוצאות בשל טענתו על הארכה בלתי חוקית של שעות ההצבעה. אני בספק אם ללפיד יש מושג קלוש מה עשה ווצ׳יץ׳ למען ישראל במלחמה. להפנות עורף לידידי ישראל ולהתחנף למי שפועל נגדה - זאת עליבות נפש ושפל ערכי, עוד מבלי שהתייחסנו לרמתה של החשיבה המדינית המופגנת פה. שומר נפשו ירחק מהפתק של ליצנים בקלפי. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 26, 2026 Segund Lapid, “dois aliados próximos do [primeiro-ministro israelita, Benjamin] Netanyahu, perderam ontem à noite [domingo] as eleições devido à elevada participação eleitoral”, referindo-se também ao ex-Presidente sérvio Aleksandar Vucic.



“Para Lapid, o ‘sabe-tudo’, dois grandes amigos de Israel, como o Presidente da Sérvia Vucic e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, são ‘duas pessoas próximas de Netanyahu’”, respondeu Saar.



O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou Luiz Inácio Lula da Silva de afirmar que Israel está a cometer genocídio em Gaza e de comparar esta ofensiva, em que o exército israelita matou mais de 74.500 palestinianos, ao Holocausto.



Em Portugal, o presidente da República apresentou, esta segunda-feira, as suas felicitações a Lula da Silva “pela sua reeleição como Presidente da República Federativa do Brasil, país com o qual Portugal mantém uma longa e estreita relação bilateral, assente numa língua comum, numa história partilhada e em fortes laços, não apenas políticos, económicos e culturais, mas também pessoais e familiares. São reflexo desses laços as significativas comunidades de cada país que integram a sociedade do outro”, lê-se numa lembrou que o recém-reeleito Presidente do Brasil, Lula da Silva, acusou o país de cometer genocídio em Gaza, referindo considerar o rival, Flávio Bolsonaro, “um amigo de Israel”.A declaração foi feita por Gideon Saar no âmbito de uma troca de mensagens nas redes sociais com o líder da oposição, Yair Lapid.Segund Lapid, “dois aliados próximos do [primeiro-ministro israelita, Benjamin] Netanyahu, perderam ontem à noite [domingo] as eleições devido à elevada participação eleitoral”, referindo-se também ao ex-Presidente sérvio Aleksandar Vucic.“Para Lapid, o ‘sabe-tudo’, dois grandes amigos de Israel, como o Presidente da Sérvia Vucic e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, são ‘duas pessoas próximas de Netanyahu’”, respondeu Saar.O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou Luiz Inácio Lula da Silva de afirmar que Israel está a cometer genocídio em Gaza e de comparar esta ofensiva, em que o exército israelita matou mais de 74.500 palestinianos, ao Holocausto.Emapresentou, esta segunda-feira, as suas felicitações a Lula da Silva “pela sua reeleição como Presidente da República Federativa do Brasil, país com o qual Portugal mantém uma longa e estreita relação bilateral, assente numa língua comum, numa história partilhada e em fortes laços, não apenas políticos, económicos e culturais, mas também pessoais e familiares. São reflexo desses laços as significativas comunidades de cada país que integram a sociedade do outro”, lê-se numa nota publicada na página do Palácio de Belém



António José Seguro expressa a vontade de continuar a colaborar com o seu homólogo brasileiro no aprofundamento do relacionamento entre Portugal e o Brasil, que não se esgota na vertente bilateral, mas se estende também ao domínio multilateral, nomeadamente na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e no quadro da cooperação entre os Estados ibero-americanos.





"Num mundo que permanece marcado por desafios que nenhum país pode enfrentar sozinho, o presidente da República expressa ainda o seu otimismo quanto à possibilidade de Portugal e o Brasil estreitarem a sua colaboração em prol de causas globais, como o reforço da paz e da segurança, a defesa do direito internacional e dos direitos humanos, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável, em particular no âmbito da Organização das Nações Unidas", remata a nota.



Luís Montegro também felicitou, esta segunda-feira, Lula da Silva pela reeleição na segunda volta das presidenciais brasileiras, dizendo querer continuar a aprofundar a parceria entre dois países "unidos na resposta aos desafios internacionais" pela paz e diálogo.





"Felicito Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais brasileiras. Países irmãos, unidos pela História, por uma língua que tanto nos aproxima e afirma internacionalmente e por profundos laços humanos que se fortalecem diariamente, Portugal e o Brasil, importantes parceiros económicos, estão também unidos na resposta aos desafios internacionais pela via da paz e do diálogo", refere Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.

Felicito @LulaOficial pela sua vitória nas eleições presidenciais brasileiras. Países irmãos, unidos pela História, por uma língua que tanto nos aproxima e afirma internacionalmente e por profundos laços humanos que se fortalecem diariamente, Portugal e o Brasil, importantes parceiros económicos, estão também unidos na resposta aos desafios internacionais pela via da paz e do diálogo. É essa parceria que queremos continuar a aprofundar. Pela prosperidade e o desenvolvimento de todos. 🇵🇹🤝 🇧🇷 — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) October 26, 2026

O primeiro-ministro acrescentou que é essa parceria entre Portugal e Brasil que quer "continuar a aprofundar": "Pela prosperidade e o desenvolvimento de todos", conclui.

pela reeleição na segunda volta das presidenciais brasileiras, dizendo querer continuar a aprofundar a parceria entre dois países "unidos na resposta aos desafios internacionais" pela paz e diálogo."Felicito Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais brasileiras. Países irmãos, unidos pela História, por uma língua que tanto nos aproxima e afirma internacionalmente e por profundos laços humanos que se fortalecem diariamente, Portugal e o Brasil, importantes parceiros económicos, estão também unidos na resposta aos desafios internacionais pela via da paz e do diálogo", refere Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.O primeiro-ministro acrescentou que é essa parceria entre Portugal e Brasil que quer "continuar a aprofundar": "Pela prosperidade e o desenvolvimento de todos", conclui.

Logo no domingo, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, felicitou Lula da Silva pela reeleição, considerando que representa “uma importante vitória para a democracia”.

Felicito Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, desejando-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções, ao serviço do povo brasileiro. Uma importante vitória para a democracia. Saúdo todos os brasileiros que participaram neste ato eleitoral, com uma palavra de especial proximidade aos que vivem em Portugal e que tanto contribuem para o nosso país. Portugal e o Brasil partilham uma história, uma língua e laços humanos que se renovam todos os dias. São relações de família, de amizade, de cultura e de trabalho, mas também de cooperação económica, de conhecimento e de oportunidades para as novas gerações. Pela sua dimensão e relevância internacional, o Brasil é um parceiro fundamental de Portugal, da CPLP e da União Europeia. Continuar a aprofundar esta relação é um compromisso que nos une e que deve estar ao serviço do desenvolvimento e do bem-estar dos nossos povos. — José Luís Carneiro (@jl_carneiro) October 26, 2026



“Felicito Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, desejando-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções, ao serviço do povo brasileiro. Uma importante vitória para a democracia”, refere o líder socialista.





José Luís Carneiro destaca as relações entre Portugal e o Brasil, assinalando que os dois países “partilham uma história, uma língua e laços humanos que se renovam todos os dias”, bem como “relações de família, de amizade, de cultura e de trabalho, mas também de cooperação económica, de conhecimento e de oportunidades para as novas gerações”.





c/ agências