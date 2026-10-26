Em direto
Movimento pela Habitação. Detidos no Porto e em Lisboa ouvidos em tribunal

Líderes internacionais felicitam Lula pela vitória. Seguro e Montenegro salientam relações bilaterais

Líderes internacionais felicitam Lula pela vitória. Seguro e Montenegro salientam relações bilaterais

Líderes de esquerda de todo o continente americano saudaram nas redes sociais, logo no domingo, a vitória do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, após este ter derrotado o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro. Em Portugal, presidente da República e primeiro-ministro colocam a tónica no aprofundamento dos laços entre os dois países.

Cristina Sambado - RTP / Adicionar como fonte informativa
Amanda Perobelli - Reuters

VER MAIS
Lula, eleito para um quarto mandato, governou o país entre 2003 e 2010, numa altura em que os governos de esquerda estavam no poder em vários países da região. Desde que regressou à Presidência, em 2023, tem sido um crítico veemente de Trump.

Em Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel felicitou o "irmão Lula" da Silva por uma "vitória histórica" que "garante a continuidade do caminho de paz, soberania e justiça social empreendido pelo povo brasileiro".

"O Brasil pode contar com Cuba na construção da unidade e integração da nossa Grande Pátria, a América Latina e as Caraíbas", escreveu na rede social X.

O presidente boliviano, Rodrigo Paz, notou que Bolívia e Brasil "são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história partilhada e desafios comuns".

"Continuaremos a trabalhar juntos para fortalecer a nossa relação e gerar mais oportunidades para as nossas nações", indicou também na rede social X.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela afirmou em comunicado que, "o povo brasileiro deu uma demonstração contundente de compromisso cívico e democrático”, reafirmando "a sua vontade de manter os laços históricos de vizinhança e de cooperação com o Brasil".

A ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina, felicitou o "camarada Presidente Lula", que nestas eleições "soube despertar as paixões e a razão dos seus compatriotas para vencer esta batalha".

Do Equador, o chefe de Estado, Daniel Noboa, felicitou Lula e destacou a importância do trabalho conjunto na região. Noboa salientou que a região “tem inimigos comuns, desafios partilhados e muito a ganhar quando" há um trabalho conjunto.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também felicitou no domingo o Presidente brasileiro pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais do Brasil. 

"Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, Presidente Lula!", afirmou no domingo nas redes sociais.

Com este resultado, as duas maiores economias da América Latina mantêm governos de esquerda.

Dos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders referiu que o vencedor das eleições brasileiras "defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia". "E continuará a fazê-lo nos próximos quatro anos", escreveu na X.

Entre os líderes de direita da região, o chileno José Antonio Kast (extrema-direita), aliado de Bolsonaro, informou ter enviado os seus parabéns a Lula. "O Chile e o Brasil têm muito em comum para o futuro", assegurou. "Continuaremos a trabalhar para reforçar as relações entre os nossos países em termos de integração económica e combate ao crime organizado na região".

A líder de direita peruana Keiko Fujimori reafirmou, no X, "a nossa vontade de fortalecer a nossa aliança estratégica, a integração, a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazónia — que partilhamos —, em benefício de ambos os nossos povos".

Vários líderes de direita, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Argentina, Javier Milei, ainda não se pronunciaram em relação a estes resultados.

Já o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, destacou que as relações bilaterais entre Brasília e Otava "floresceram" sob a presidência de Lula. "Aproveitemos esta oportunidade para as fortalecer ainda mais, em conjunto", declarou.

Europa, Ásia e África
A vitória de Lula da Silva foi também saudada por vários líderes europeus, asiáticos e africanos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou esta segunda-feira o seu "amigo" Lula, afirmando que a "democracia e o multilateralismo venceram no Brasil".

“Continuaremos ao seu lado nos próximos anos. Juntos, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração em prol de um comércio livre e aberto, de uma ordem mundial baseada em regras e de ambições sólidas para o nosso clima", acrescentou Ursula von der Leyen.

O chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, felicitou o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e convidou-o a reforçar a parceria estratégica entre Brasília e Paris por "um mundo mais justo".


"França e Brasil têm muito a construir juntos. Perante os grandes desafios do nosso tempo, fortaleçamos a nossa parceria estratégica e concretizemos a amizade entre os nossos dois países ao serviço de um mundo mais justo", escreveu Macron nas redes sociais, após expressar as "mais sinceras felicitações" a Lula pela reeleição.

Pedro Sánchez, o chefe do Governo socialista de Espanha, também celebrou a reeleição do presidente brasileiro de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, avaliando que marca o início da "retoma do progressismo mundial".

"Uma grande vitória de Lula! O que aconteceu no Brasil vai acontecer em Espanha. A retoma do progressismo mundial acaba de começar", escreveu Pedro Sánchez no X.

A Alemanha juntou-se aos que felicitaram Lula da Silva pela vitória, através do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, e do Presidente do país europeu, Frank-Walter Steinmeier.

"O Brasil, a maior democracia da América Latina, votou. Felicito o vencedor das eleições", Luiz Inácio Lula da Silva, escreveu Merz na sua conta na rede social X.
Steinmeier transmitiu a Lula os seus "mais sinceros parabéns" pela reeleição, desejando que continue a alcançar "muito sucesso no desempenho do seu cargo e que continue a tomar sempre as decisões acertadas".

Também o Presidente ucraniano saudou a reeleição de Lula da Silva, escreveu na rede social X que, “para nós, na Ucrânia, é importante que o Brasil continue ativo nos assuntos internacionais e continue a contribuir para a proteção efetiva dos direitos humanos, dos direitos dos povos e dos direitos dos Estados".

Durante a guerra russo-ucraniana, Lula apresentou-se como mediador em busca de uma solução negociada para o conflito.
O Presidente ucraniano não manteve qualquer contacto público com o candidato da oposição, Jair Bolsonaro - um aliado do Presidente norte-americano, Donald Trump -, que pouco se manifestou publicamente sobre a guerra entre Moscovo e Kiev.

Volodymyr Zelensky afirmou ainda que espera intensificar a cooperação com o Brasil sob a nova presidência de Lula.

Também o presidente moçambicano, Daniel Chapo, felicitou o Presidente reeleito do Brasil, Lula da Silva, pela vitória eleitoral, manifestando confiança no reforço da cooperação bilateral e no aprofundamento das relações entre os dois países.

De acordo com um comunicado da Presidência da República, numa mensagem endereçada ao Presidente brasileiro em nome do Governo e do povo moçambicano e em seu próprio nome, o chefe do Estado apresentou as felicitações pela renovação do mandato presidencial, desejando a Lula sucessos no exercício das funções e contínua prosperidade ao povo brasileiro.

"O reforço das relações de amizade, cooperação e parceria entre Moçambique e o Brasil continuará a merecer a nossa melhor atenção, em benefício dos dois povos", afirmou o Presidente moçambicano, citado no comunicado.

As relações entre os dois países foram fortemente reforçadas no último ano, após a visita de Lula da Silva a Maputo.

Já o Presidente angolano sublinhou a vontade expressa pelo povo brasileiro na continuidade das políticas interna e no contexto internacional.

Numa mensagem escrita dirigida ao Presidente eleito do Brasil, João Lourenço destaca que a vitória de Lula da Silva, nas eleições de domingo, "é a expressão da vontade democraticamente manifestada pelo povo brasileiro".

Para João Lourenço, os brasileiros fizeram "a escolha que lhes garante a continuidade de políticas focadas na realização dos seus interesses fundamentais e na preservação do papel ativo do Brasil no contexto internacional".

O chefe de Estado angolano expressa a convicção de que neste novo mandato de Lula da Silva, Angola e o Brasil "manterão e procurarão concretizar os objetivos delineados no âmbito da cooperação bilateral".

Por sua vez, o Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, felicitou Lula da Silva por esta vitória, defendendo um maior desenvolvimento das relações bilaterais.

"Espero que, durante o seu novo mandato, as relações de amizade entre o Irão e o Brasil se expandam ainda mais e que a cooperação entre ambos os países em áreas de interesse comum avance, em consonância com os interesses partilhados pelas duas nações e com o reforço do multilateralismo, do desenvolvimento e da paz internacional", afirmou.

Expressou a Lula os seus votos de sucesso "nesta importante responsabilidade" à frente do país sul-americano, bem como "votos de prosperidade" para o Brasil, segundo uma mensagem divulgada pela Presidência iraniana.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, saudou a vitória "notável" do seu "querido amigo", manifestando entusiasmo por "aprofundar e alargar ainda mais a parceria estratégica multifacetada entre a Índia e o Brasil".
"Juntos, continuaremos a reforçar a nossa cooperação em diversos sectores e a promover as prioridades comuns do Sul", assegurou no X.

"Desejo sinceramente que continue a avançar com determinação rumo ao futuro do Brasil que sempre idealizou", declarou o presidente sul-coreano Lee Jae Myung.

A China felicitou o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pela reeleição e manifestou disponibilidade para continuar a trabalhar com o Brasil na construção de uma "comunidade de futuro partilhado" entre os dois países, afirmou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, felicitou o seu homólogo brasileiro pela reeleição "para um histórico quarto mandato", classificando o resultado como uma "vitória para o sul global".

"Esta vitória vai ressoar para além da costa do Brasil. É uma vitória para o sul global e para as forças progressistas de todo o mundo", escerveu Ramaphosa. 
"Em nome do Governo e do povo da África do Sul, felicito o meu querido irmão e amigo, o Presidente Lula, e o povo do Brasil", acrescentou o responsável.

Ramaphosa destacou a "estreita relação bilateral e estratégica" mantida entre a África do Sul e o Brasil, baseada na cooperação Sul-Sul e na participação conjunta em fóruns internacionais, como os BRICS.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel lembrou que o recém-reeleito Presidente do Brasil, Lula da Silva, acusou o país de cometer genocídio em Gaza, referindo considerar o rival, Flávio Bolsonaro, “um amigo de Israel”.

A declaração foi feita por Gideon Saar no âmbito de uma troca de mensagens nas redes sociais com o líder da oposição, Yair Lapid. Segund Lapid, “dois aliados próximos do [primeiro-ministro israelita, Benjamin] Netanyahu, perderam ontem à noite [domingo] as eleições devido à elevada participação eleitoral”, referindo-se também ao ex-Presidente sérvio Aleksandar Vucic.

“Para Lapid, o ‘sabe-tudo’, dois grandes amigos de Israel, como o Presidente da Sérvia Vucic e o candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, são ‘duas pessoas próximas de Netanyahu’”, respondeu Saar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel acusou Luiz Inácio Lula da Silva de afirmar que Israel está a cometer genocídio em Gaza e de comparar esta ofensiva, em que o exército israelita matou mais de 74.500 palestinianos, ao Holocausto.

Em Portugal, o presidente da República apresentou, esta segunda-feira, as suas felicitações a Lula da Silva “pela sua reeleição como Presidente da República Federativa do Brasil, país com o qual Portugal mantém uma longa e estreita relação bilateral, assente numa língua comum, numa história partilhada e em fortes laços, não apenas políticos, económicos e culturais, mas também pessoais e familiares. São reflexo desses laços as significativas comunidades de cada país que integram a sociedade do outro”, lê-se numa nota publicada na página do Palácio de Belém.

António José Seguro expressa a vontade de continuar a colaborar com o seu homólogo brasileiro no aprofundamento do relacionamento entre Portugal e o Brasil, que não se esgota na vertente bilateral, mas se estende também ao domínio multilateral, nomeadamente na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e no quadro da cooperação entre os Estados ibero-americanos.

"Num mundo que permanece marcado por desafios que nenhum país pode enfrentar sozinho, o presidente da República expressa ainda o seu otimismo quanto à possibilidade de Portugal e o Brasil estreitarem a sua colaboração em prol de causas globais, como o reforço da paz e da segurança, a defesa do direito internacional e dos direitos humanos, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável, em particular no âmbito da Organização das Nações Unidas", remata a nota.
 
Luís Montegro também felicitou, esta segunda-feira, Lula da Silva pela reeleição na segunda volta das presidenciais brasileiras, dizendo querer continuar a aprofundar a parceria entre dois países "unidos na resposta aos desafios internacionais" pela paz e diálogo.


"Felicito Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais brasileiras. Países irmãos, unidos pela História, por uma língua que tanto nos aproxima e afirma internacionalmente e por profundos laços humanos que se fortalecem diariamente, Portugal e o Brasil, importantes parceiros económicos, estão também unidos na resposta aos desafios internacionais pela via da paz e do diálogo", refere Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.

O primeiro-ministro acrescentou que é essa parceria entre Portugal e Brasil que quer "continuar a aprofundar": "Pela prosperidade e o desenvolvimento de todos", conclui.
 
Logo no domingo, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, felicitou Lula da Silva pela reeleição, considerando que representa “uma importante vitória para a democracia”.

“Felicito Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, desejando-lhe os maiores sucessos no exercício das suas funções, ao serviço do povo brasileiro. Uma importante vitória para a democracia”, refere o líder socialista.

José Luís Carneiro destaca as relações entre Portugal e o Brasil, assinalando que os dois países “partilham uma história, uma língua e laços humanos que se renovam todos os dias”, bem como “relações de família, de amizade, de cultura e de trabalho, mas também de cooperação económica, de conhecimento e de oportunidades para as novas gerações”.

c/ agências

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB