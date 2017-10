A NASA está a oferecer bilhetes para Marte

Nuno Patrício - RTP04 Out, 2017, 12:35 | Ciências

Trata-se de um bilhete especial que dá lugar ao embarque do nome do proponente, que viajará a bordo da InSight com destino a Marte.







Garantir a viagem é simples. Basta aceder ao endereço da missão, aqui disponibilizado, preencher os campos obrigatórios e aguardar pela partida prevista para 5 de maio de 2018.



A viagem conta já com quase 900 mil bilhetes. As reservas são ilimitadas, mas o prazo de inscrição termina no dia 1 de novembro.





A sonda InSight vai recolher e analizar o solo marciano.



A nova missão da NASA a Marte esteve prevista para 2016, mas problemas no sistema de vácuo dos instrumentos principais da sonda forçaram um adiamento.



O InSight Project tem com objetivo recolher fragmentos do solo marciano, mas também examinar as camadas internas de Marte para descobrir como planetas rochosos - como a Terra - foram formados.



Nesta nova missão da NASA o período de aproximação da sonda InSight ao Planeta Vermelho será de aproximadamente seis meses.