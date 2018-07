Astrónomos descobrem mais 12 luas na órbita de Júpiter

RTP18 Jul, 2018, 10:53 / atualizado em 18 Jul, 2018, 10:55 | Ciências

A equipa de investigadores viu as luas pela primeira vez em março do ano passado no Observatório de Cerro Tololo, no Chile. No entanto, precisou de mais de um ano para confirmar que os corpos estavam a orbitar o maior planeta do sistema solar. "Foi um longo processo", disse Scott Sheppard, investigador do Instituto Carnegie para a Ciência. As 12 novas luas elevam o número total de satélites naturais de Júpiter para 79, mais do que aqueles que circulam em qualquer outro planeta do Sistema Solar.



Acredita-se que sejam resultado de corpos maiores que foram fragmentados em colisões com asteroides, cometas e outras luas.







"Conduzir do lado errado da estrada"





Os astrónomos dizem que a 12ª lua tem menos de um quilómetro de largura. O pequeno corpo contorna Júpiter numa órbita progressiva, mas a uma distância que cruza o caminho de outros satélites na mesma direção. O que implica riscos de colisão.







Os cientistas batizaram a nova lua com o nome Valetudo, em homenagem à bisneta do deus romano Júpiter - a deusa da saúde e da higiene. "Valetudo é como conduzir do lado errado da estrada", explicou Scott Sheppard.







A lua move-se na mesma direção da rotação do planeta, “enquanto todos os outros objetos a uma distância similar de Júpiter fazem um movimento retrógrado”. Desta forma, “são prováveis colisões frontais”, alerta o investigador.





Nove das novas luas orbitam Júpiter em movimento retrógrado, o que significa que viajam na direção oposta à do planeta. Cada uma leva cerca de dois anos a completar a órbita.Duas das luas circulam, pelo contrário, em órbitas progressivas. Ou seja, no mesmo sentido da rotação de Júpiter. Levam quase um ano a completar uma volta em torno do planeta.No entanto, “as colisões não acontecem com tanta frequência; acontecem aproximadamente a cada mil milhão de anos", disse Sheppard. "Se uma [colisão] acontecesse, poderíamos detetá-la a partir Terra, mas é improvável que isso aconteça em breve", acrescentou.