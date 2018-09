Google abre inscrições para a Google Science Fair 2018

19 Set, 2018, 16:00 / atualizado em 19 Set, 2018, 16:02 | Ciências

A sexta edição da Google Science Fair 2018 conta com o apoio da LEGO® Education, National Geographic, da revista Scientific American e Virgin Galactic.





A partir de agora e até ao próximo dia 12 de Dezembro, os jovens estudantes de todo o mundo podem participar submetendo online os seus projectos. Um painel de jurados de empresas tecnológicas e das áreas de engenharia, ciência e da matemática vão rever todas as candidaturas sendo que o anúncio dos vencedores regionais será realizado na primavera de 2019 e o anúncio dos finalistas globais em Julho do mesmo ano.







Este ano, os estudantes vão competir por uma bolsa de estudo no valor de $50,000 (cerca de 48 mil euros), sendo que os segundos e terceiros classificados e os vencedores regionais poderão também ganhar bolsas de estudo académicas e viagens promovidas pelas empresas patrocinadoras desta 6ª edição do Google Science Fair.

"Estamos entusiasmados por inspirar mais crianças a deixarem-se envolver pela ciência, engenharia, matemática e tecnologia", afirma Vint Cerf, VP & Chief Internet Evangelist, Google e jurado na edição deste ano.







"As crianças têm imensas ideias brilhantes e têm o poder de mudar o mundo", afirma Mariette DiChristina, Editor in Chief Scientific American. “A pesquisa básica realizada através do processo científico é como criar as inovações necessárias para resolver os problemas mais difíceis do mundo. Estamos entusiasmados, por mais uma vez, sermos parceiros da Google Science Fair. ”







"O futuro das nossas crianças é importante bem como é o futuro do nosso planeta - por isso, não poderia estar mais orgulhoso pelo facto da Virgin Galactic investir nesse futuro ao ser um dos parceiros da Google Science Fair" explica Richard Branson.

Kiara Nirghin, de 16 anos, oriunda da África do Sul, venceu o “Grande Prémio Google Science Fair” 2017: uma bolsa de estudos no valor de cerca de 50.000 dólares (cerca de 48 mil euros). A jovem africana concebeu uma forma de transformar cascas de laranja num material super-absorvente para ser colocado no solo. Este material consegue armazenar água para ajudar agricultores no combate à seca. Nirghin, estudante em Joanesburgo, afirmou que as três experiências em 45 dias confirmaram que a sua "mistura de casca de laranja" é uma alternativa segura e de baixo custo relativamente à utilização de polímeros superabsorventes (SAPs) que são extremamente caros e que não são biodegradáveis.Para mais informações acerca da Google Science Fair ou para aceder aos nossos recursos para professores, visite googlesciencefair.com