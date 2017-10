Hubble descobre o cometa mais antigo conhecido pelo homem

Nuno Patrício - RTP03 Out, 2017, 17:54 | Ciências

Não há registo deste cometa na história científica terrestre e muito possivelmente será uma passagem singular pelo nosso sistema solar.



Mas se este astro é já particularmente interessante pela raridade, mais interessante se torna quando este, ainda perto da órbita externa de Saturno, já apresenta uma cauda.







Os cometas que circundam o nosso sistema solar apenas registam a cauda de poeiras e gelo quando estão relativamente perto do Sol e a influência deste obriga a dispersão dos materiais congelados e presentes na superfície dos cometas.



No caso do K2, recentemente descoberto pelo Telescópio Espacial Hubble, este ainda se encontra a mais de 1430 milhões de quilómetros do Sol, o que em condições normais não deveria apresentar qualquer atividade.

Mas têm e foi essa atividade que o deu a descobrir.



Segundo os cientistas, que agora estudam o mais antigo cometa de sempre descoberto, suspeitam que a composição do K2, proveniente da distante núvem de Oort, ainda está na fase inicial de atividade.A Nuvem de Oort, também chamada de Nuvem de Öpik-Oort, é uma hipotética nuvem esférica, com cerca de um ano luz de diametro, situada no limite do Sistema Solar, constituída por inúmeros objetos celestes, tais como cometas e asteróides. Estes corpos celestes orbitam em volta do Sol apesar de se situarem muito longe deste.



Na composição deste astro primitivo os cientistas dizem poder estar compostos químicos como o nitrogénio, monóxido e dióxido de carbono congelado. Agora e com as primeiras interações dos ventos solares surgem as primeiras evaporações quase que a dizer: "Olá. Olhem para mim".



Para já desenvolve uma nuvem de poeira difusa com cerca de 129 mil quilómetros de extensão, apelidada de coma, envolvendo um núcleo minúsculo e sólido de gás e pó congelados.



Essas observações representam os primeiros sinais de atividade já vistos por um cometa que entra na zona planetária do sistema solar pela primeira vez.



Vídeo: NASA

Os cometas são os restos gelados da formação do sistema solar há 4,6 mil milhões de anos e, portanto, prístinos na composição gelad

O cometa "K2" está a viajar há milhões de anos proveniente da núvem de Oort onde os cientistas julgam existir centenas de milhões de cometas nos confins externos do sistema solar, onde a temperatura é de menos 227 graus Celsius."K2 está tão longe do Sol e tão frio, que sabemos com certeza que a atividade não é produzida, como nos outros cometas, pela evaporação do gelo da água", explica o investigador David Jewitt da Universidade da Califórnia, Los Angeles."Em vez disso, pensamos que a atividade é devida à sublimação [um sólido que se transforma diretamente em um gás] de super-voláteis, já que K2 faz está a realizar a sua primeira entrada na zona planetária do sistema solar. É por isso que é especial. Este cometa está tão distante e tão incrivelmente frio que o gelo da água está congelado como uma rocha ".Crédito: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)Saiba mais no site oficial da NASA: Hubblesite